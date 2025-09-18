Baltijas balss logotype
Первая после Украины: Латвия внедряет на границе уникальную систему детекции. Она достигает России 0 956

Наша Латвия
Дата публикации: 18.09.2025
BB.LV
Первая после Украины: Латвия внедряет на границе уникальную систему детекции. Она достигает России

С октября Латвия внедрит акустическую систему детекции в целях обороны, заявил в среду в передаче Латвийского телевидения "Что происходит в Латвии?" министр обороны Андрис Спрудс (Прогрессивные), пишет ЛЕТА.

Министр отметил, что Латвия — первая страна после Украины, внедрившая акустическую систему обнаружения.

На вопрос, на каком расстоянии такие сенсоры "способны услышать", например, дрон, министр ответил, что "необходимо соответствующим образом покрыть территорию конкретными сенсорами". На уточняющий вопрос, насколько далеко эти сенсоры позволяют слышать за пределами границы Латвии, председатель парламентской Комиссии по национальной безопасности Айнар Латковскис ("Новое Единство") сказал:

"Скажем прямо — они достигают территории России".

Как сообщил Латковскис, по последней предоставленной комиссии информации, 87% восточной границы "покрыты" системой.

Командующий Национальными вооружёнными силами генерал-майор Каспар Пуданс пояснил, что акустические сенсоры — это лишь один из уровней системы выявления угроз. По его словам, такие сенсоры в первую очередь необходимы на территории страны, чтобы точнее определять возможную траекторию цели и направлять туда подразделения или будущие технологии для её уничтожения.

Пуданс отметил, что одновременно действуют и другие виды разведки, говоря о системе раннего предупреждения в целом.

Как сообщалось ранее, после вторжения нескольких российских ударных беспилотников в воздушное пространство Польши, из которых были сбиты те, что представляли непосредственную угрозу, Латвия приняла решение закрыть с 11 по 18 сентября воздушное пространство на высоте до шести километров в районе восточной границы с Беларусью и Россией.

В среду Министерство обороны сообщило, что с 18 сентября по 8 октября эти ограничения будут продолжены, но только в тёмное время суток — с 20:00 до 7:00, когда риск угрозы наиболее высок.

В Минобороны пояснили, что данные ограничения дают возможность Национальным вооружённым силам полноценно контролировать закрытую зону воздушного пространства, проводить усиленное тестирование акустических систем наблюдения за воздушным пространством, моделировать атаки с применением дронов и средств противодействия, размещать и тренировать мобильные боевые подразделения.

Согласно оценке Национальных вооружённых сил, прямой военной угрозы для Латвии в настоящее время нет, однако в ходе всесторонних учений по обороне государства "Namejs 2025" силы находятся в повышенной боевой готовности. С целью снижения угрозы со стороны дронов в восточной приграничной зоне Латвии на постоянном дежурстве находятся подразделения противовоздушной обороны Национальных вооружённых сил, готовые при необходимости сбить дроны стран-агрессоров.

Также усилена патрульная миссия НАТО и внедряются новые акустические системы наблюдения за воздушным пространством. В течение последнего года были внесены изменения в нормативные акты, позволяющие в сотрудничестве с "Латвийским воздушным движением" (Latvijas Gaisa satiksme) оперативно закрывать воздушное пространство в районах, находящихся под угрозой. Кроме того, приняты меры, усиливающие контроль за полётами в восточной части воздушного пространства Латвии.

В рамках всесторонних учений по обороне государства "Namejs 2025" министр обороны поручил Национальным вооружённым силам повысить готовность для усиленного мониторинга воздушного, информационного и киберпространства Латвии, а также провести оповещение всех земессаргов с целью выяснения их готовности прибыть в свои части и выполнять боевые задачи.

#министерство обороны #граница
