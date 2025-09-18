Baltijas balss logotype
Предлагают строже проверять водителей электросамокатов — жители не возражают 1 386

Наша Латвия
Дата публикации: 18.09.2025
BB.LV
Предлагают строже проверять водителей электросамокатов — жители не возражают

Министерство сообщения предлагает со следующего года в ночное время по выходным проверять, не находятся ли водители арендованных электросамокатов в состоянии опьянения, а также требуют ли у них действующее удостоверение велосипедиста или водительские права, сообщает передача "900 секунд" (ТВ3).

С 1 июня 2026 года в Латвии планируется ввести требование, согласно которому в ночное время по выходным перед началом поездки предоставляющие услуги аренды электросамокатов компании должны будут просить пользователей предъявить действующее удостоверение велосипедиста или водительские права, а также пройти проверку реакции (на наличие алкоголя или других опьяняющих веществ).

Большинство (71%) жителей Латвии в возрасте от 18 до 65 лет поддерживают это предложение: 41% — определённо поддерживают, ещё 30% — скорее поддерживают.

В то же время шестая часть (16%) жителей указала, что не поддерживает такое предложение (10% — скорее нет, 6% — категорически нет).

Ещё 13% респондентов не дали конкретного ответа на этот вопрос.

#электросамокат
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    18-го сентября

    Вопрос:Кто их будет проверять?!😎 Лично Козловский или Рука?! Видели с 16 числа хоть одну полицейскую машину на улицах,которая отлавливает водителей в неадеквате? Я я не видел.Так будет и с самокатами.

    1
    3

