Предлагают строже проверять водителей электросамокатов — жители не возражают

Министерство сообщения предлагает со следующего года в ночное время по выходным проверять, не находятся ли водители арендованных электросамокатов в состоянии опьянения, а также требуют ли у них действующее удостоверение велосипедиста или водительские права, сообщает передача "900 секунд" ( ТВ3 ).

С 1 июня 2026 года в Латвии планируется ввести требование, согласно которому в ночное время по выходным перед началом поездки предоставляющие услуги аренды электросамокатов компании должны будут просить пользователей предъявить действующее удостоверение велосипедиста или водительские права, а также пройти проверку реакции (на наличие алкоголя или других опьяняющих веществ).

Большинство (71%) жителей Латвии в возрасте от 18 до 65 лет поддерживают это предложение: 41% — определённо поддерживают, ещё 30% — скорее поддерживают.

В то же время шестая часть (16%) жителей указала, что не поддерживает такое предложение (10% — скорее нет, 6% — категорически нет).

Ещё 13% респондентов не дали конкретного ответа на этот вопрос.