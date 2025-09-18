Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Реки мелеют: в Даугаве и Гауе — минимум уровня воды за год 2 450

Наша Латвия
Дата публикации: 18.09.2025
BB.LV
Реки мелеют: в Даугаве и Гауе — минимум уровня воды за год

Во многих местах в Латгале и Видземе уровень воды в реках в этом месяце достиг самой низкой отметки с весны, а в Даугаве и Гауе — самой низкой с прошлого года, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦОСГМ), пишет ЛЕТА.

В Айвексте у Лубаны уровень воды самый низкий с середины мая — за последний месяц он упал почти на метр. По сравнению с максимумом, зафиксированным в начале июня, текущий уровень воды ниже на 2,3 метра. Похожая ситуация наблюдается и в нижнем течении реки.

Также в Дубне у Вишки уровень воды опустился до самой низкой отметки с мая. Пик паводка здесь пришёлся на июль, и с тех пор уровень воды снизился на 1,2 метра. В нижнем течении Дубны уровень воды сейчас на два метра ниже июльского максимума.

В притоке Дубны — реке Оша — за последний месяц уровень воды понизился примерно на 15 сантиметров, достигнув самой низкой отметки с весны. Во время пика паводка в начале июня уровень воды здесь был на 2,3 метра выше.

До самой низкой отметки с весны уровень воды опустился также в реке Резекне и Ритупе. В Даугаве у Даугавпилса и Екабпилса уровень воды достиг самой низкой отметки с осени прошлого года.

В Гауе у Валмиеры и Сигулды, а также в Салаце у Мазсалацы уровень воды в этом месяце также опустился до уровня, который в последний раз наблюдался в прошлом году.

В Большой Югле, Огре и других реках Видземе уровень воды в основном ниже, чем летом, но колеблется под влиянием осадков. Небольшие колебания уровня воды продолжаются и в реках Земгале, где уровень воды остаётся значительно ниже, чем во время зимних паводков и летних ливней.

В последние дни больше всего осадков выпало в Курземе. В Барте уровень воды поднялся до самой высокой отметки с зимы, но всё ещё более чем на два метра ниже январского максимума. Также в Дурбе, Риве и Ужаве на этой неделе зафиксирован самый высокий уровень воды с зимы.

Температура воды в реках, озёрах и море составляет 12–18 градусов. На следующей неделе, с понижением температуры воздуха, вода будет постепенно остывать.

Читайте нас также:
#погода #вода
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(2)
  • Д
    Дед
    18-го сентября

    Странно, как раз в этом году, вроде, реки полноводны, или не верить глазам своим.

    11
    1
  • VV
    Vladlat Vladlat
    18-го сентября

    У Силини уже и реки обмелели...

    14
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Зима близко: газохранилища Латвии остаются полупустыми
Зима близко: газохранилища Латвии остаются полупустыми Эксклюзив!
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD
Противник портит забор - рассказали о трудностях на границе Латвии с РФ
Противник портит забор - рассказали о трудностях на границе Латвии с РФ
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
В зимний сезон на маршруте Рига–Царникава отменят ряд рейсов
В зимний сезон на маршруте Рига–Царникава отменят ряд рейсов 1 172
После скандала с домогательствами — новые обвинения в Музыкальной академии
После скандала с домогательствами — новые обвинения в Музыкальной академии 376
Катастрофа с медсестрами в Латвии: пожилые уже не могут, молодые уже не хотят
Катастрофа с медсестрами в Латвии: пожилые уже не могут, молодые уже не хотят 2 341
Работают ли карты лояльности Lidl, Rimi и Maxima за пределами Латвии?
Работают ли карты лояльности Lidl, Rimi и Maxima за пределами Латвии? 398

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию
Политика
«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию 13
Динамика торгов внушает оптимизм. Иконка видео
Бизнес
Почему фондовые рынки Азии опережают США 17
Зарыть топор войны. Кризис во власти миновал?
Политика
Зарыть топор войны. Кризис во власти миновал? 41
Кадр: Telegram-канал ImpNavigator
Техно
Испытания китайских самолетов шестого поколения показали на видео 20
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных
ЧП и криминал
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных 45
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа»
В мире
1
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа» 1 49
«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию
Политика
«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию 13
Динамика торгов внушает оптимизм. Иконка видео
Бизнес
Почему фондовые рынки Азии опережают США 17
Зарыть топор войны. Кризис во власти миновал?
Политика
Зарыть топор войны. Кризис во власти миновал? 41

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео