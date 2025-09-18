Реки мелеют: в Даугаве и Гауе — минимум уровня воды за год

Во многих местах в Латгале и Видземе уровень воды в реках в этом месяце достиг самой низкой отметки с весны, а в Даугаве и Гауе — самой низкой с прошлого года, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦОСГМ), пишет ЛЕТА.

В Айвексте у Лубаны уровень воды самый низкий с середины мая — за последний месяц он упал почти на метр. По сравнению с максимумом, зафиксированным в начале июня, текущий уровень воды ниже на 2,3 метра. Похожая ситуация наблюдается и в нижнем течении реки.

Также в Дубне у Вишки уровень воды опустился до самой низкой отметки с мая. Пик паводка здесь пришёлся на июль, и с тех пор уровень воды снизился на 1,2 метра. В нижнем течении Дубны уровень воды сейчас на два метра ниже июльского максимума.

В притоке Дубны — реке Оша — за последний месяц уровень воды понизился примерно на 15 сантиметров, достигнув самой низкой отметки с весны. Во время пика паводка в начале июня уровень воды здесь был на 2,3 метра выше.

До самой низкой отметки с весны уровень воды опустился также в реке Резекне и Ритупе. В Даугаве у Даугавпилса и Екабпилса уровень воды достиг самой низкой отметки с осени прошлого года.

В Гауе у Валмиеры и Сигулды, а также в Салаце у Мазсалацы уровень воды в этом месяце также опустился до уровня, который в последний раз наблюдался в прошлом году.

В Большой Югле, Огре и других реках Видземе уровень воды в основном ниже, чем летом, но колеблется под влиянием осадков. Небольшие колебания уровня воды продолжаются и в реках Земгале, где уровень воды остаётся значительно ниже, чем во время зимних паводков и летних ливней.

В последние дни больше всего осадков выпало в Курземе. В Барте уровень воды поднялся до самой высокой отметки с зимы, но всё ещё более чем на два метра ниже январского максимума. Также в Дурбе, Риве и Ужаве на этой неделе зафиксирован самый высокий уровень воды с зимы.

Температура воды в реках, озёрах и море составляет 12–18 градусов. На следующей неделе, с понижением температуры воздуха, вода будет постепенно остывать.