В течение дня в Латвии ожидаются дожди

В четверг в различных регионах Латвии ожидается кратковременный дождь, местами на севере Видземе — сильные осадки и грозы, прогнозируют синоптики, пишет ЛЕТА.

Временами будет светить солнце. Начиная с запада, после полудня в Курземе и вечером в других частях страны небо затянет облаками.

Максимальная температура воздуха составит +16..+19 градусов. Будет дуть умеренный западный и юго-западный ветер.

В Риге возможен кратковременный дождь, вероятность осадков возрастёт к вечеру. При умеренном юго-западном ветре солнце прогреет воздух до +18..+19 градусов.

На севере Европы находится обширная зона низкого давления, а на юге — крупный антициклон.