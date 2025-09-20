В субботу существенных осадков не ожидается

Утром на небе будет больше облаков, но в течение дня их количество уменьшится, и выглянет солнце.

Порывы ветра на побережье не превысят 15 метров в секунду. Температура воздуха поднимется до +18…+23 градусов.

В Риге утром облаков будет больше, но позже в течение дня выглянет солнце. Дождя также не ожидается. Температура воздуха поднимется до +20…+22 градусов.