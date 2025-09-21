Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Фото на память: уникальный музей совершил марш-бросок из одного здания Риги в другое 0 1641

Наша Латвия
Дата публикации: 21.09.2025
BB.LV
Здание на бульваре Кронвалда, где теперь находится фотомузей.

Здание на бульваре Кронвалда, где теперь находится фотомузей.

Латвийский музей фотографии – единственное в Латвии мемориальное учреждение, посвящённое фотографии. И с недавних пор у него новый адрес. Долгие годы он находился в старинном доме в Старой Риге на углу улиц Марсталю и Алксная, а сейчас переехал на бульвар Кронвалда. Милости просим!

Цена вопроса

Роскошное здание с просторными помещениями на бульваре Кронвалда (сразу за Национальным театром) – это бывшее здание биологического факультета Латвийского университета.

«Всё течёт, всё изменяется», – гласит старая мудрость. Латвийский университет сейчас обретается в отличной новостройке в рижском Торнякалнсе. А здание на Кронвалда по решению Министерства культуры Латвии в 2021 году было выкуплено за 6,2 млн евро для развития Латвийской академии художеств, которая сейчас здесь располагает большими выставочными залами. И тут же поместился и фотомузей со своими уникальными экспонатами.

Рожденный в СССР

История фотомузея берёт своё начало в 1970-х годах, когда Рижский музей истории и мореходства (он до сих пор функционирует в здании рядом с Домским собором) начал создавать экспозиции, посвящённые фотографии, на основе своей богатой коллекции фотоматериалов. В музее был создан специальный отдел истории фотографии, который впоследствии и стал основой для создания музея фотографии.

В 1988 году для фотомузея было предоставлено здание по улице Марсталю, 8. Это купеческий дом постройки XVI века, в одном из старейших кварталов Риги. В выставочных залах можно было увидеть как отреставрированную многоцветную настенную роспись, так и исторический паркетный орнамент на полу.

11 апреля 1991 года новый музей официально обрел название, под которым работает и по сей день. 18 мая 1993 года здесь открылась историческая выставка «Развитие фотографии в Латвии. 1839–1941», автором которой был исследователь фотографии Петерис Корсакс (недавно ушёл из жизни).

В поисках третьего измерения

Новые времена – новые лица. С 15 сентября этого года Дайга Ямонте стала новым директором фотомузея. Учли её многолетний опыт и знания в области исследований фотографии и выставочной деятельности, прежде она была куратором коллекции.

«Мы находимся в новых помещениях, которые теперь обустроены и открыты для публики, а процесс аккредитации также успешно завершился этим летом, – говорит она. – У нас отличная, преданная своему делу команда, которая работает над реализацией существующих планов и созданием новых идей. Я знаю музей фотографии много лет, работала как в исследовательской сфере, так и в сфере музейной коллекции. Возможность возглавить музей — это прекрасный вызов, который сулит новые возможности, сотрудничество и открытия».

Сейчас на новом месте открыта выставка «За пределами рамок: 3D и голографическая вселенная», посвящённая поиску третьего измерения в изображении. В начале XX века стереоскопия стала популярным развлечением. В коллекции музея хранится более тысячи стереографий Петериса Шмитса (1882–1973), некоторые из которых представлены посетителям выставки.

Принципиально иными примерами пространственной фотографии, представленными в коллекции музея, являются голограммы. В 1960-х годах два учёных, Юрис Упатниекс (1936), эмигрировавший из Латвии, и американский физик Эмметт Лейт, представили своё открытие – первую трёхмерную голограмму, их творчеству уделено особое внимание в рамках экспозиции. Примерно в то же время, по ту сторону железного занавеса, русский физик Юрий Денисюк открыл свой, несколько иной метод получения голограмм.

Наука и псевдонаука

На протяжении всей выставки исследователям и другим заинтересованным лицам предлагается ознакомиться с различными источниками информации, опробовать стереоскоп и совместно искать подсказки для идентификации людей, изображённых на голограммах. Осенью выставка будет дополнена программой лекций, экскурсий и других публичных мероприятий. Авторы выставки – историк музея Юли Роденкирхен и Дайга Ямонте, а художественное оформление разработала Антра Аугустиновича.

В конце сентября в музее в рамках экспозиции состоится лекция философа Айнара Камолиньша «Видеть реальность в изображениях». Повествование будет сосредоточено на двух областях исследования: с одной стороны, на псевдонаучных фотографиях, раскрывающих духовные или невидимые миры, с другой — на классических научных фотографиях.

В настоящее время коллекция насчитывает около 70 тысяч экспонатов: стеклянные пластины, плёночные негативы, слайды и фотографии, а также фотоаппараты, альбомы и открытки. Музейное собрание систематизировано по коллекциям, крупнейшей из которых является коллекция фотомастерской в маленьком селении Стренчи. А ещё здесь для всех открыта библиотека - посетителям предоставляется уникальная возможность познакомиться с тематической литературой на разных языках в образовательных или развлекательных целях.

Читайте нас также:
#культура #музей
Автор - Андрей Шаврей
Андрей Шаврей
Все статьи
5
0
3
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Зима близко: газохранилища Латвии остаются полупустыми
Зима близко: газохранилища Латвии остаются полупустыми Эксклюзив!
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD
Противник портит забор - рассказали о трудностях на границе Латвии с РФ
Противник портит забор - рассказали о трудностях на границе Латвии с РФ
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
В зимний сезон на маршруте Рига–Царникава отменят ряд рейсов
В зимний сезон на маршруте Рига–Царникава отменят ряд рейсов 1 172
После скандала с домогательствами — новые обвинения в Музыкальной академии
После скандала с домогательствами — новые обвинения в Музыкальной академии 379
Катастрофа с медсестрами в Латвии: пожилые уже не могут, молодые уже не хотят
Катастрофа с медсестрами в Латвии: пожилые уже не могут, молодые уже не хотят 2 341
Работают ли карты лояльности Lidl, Rimi и Maxima за пределами Латвии?
Работают ли карты лояльности Lidl, Rimi и Maxima за пределами Латвии? 399

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию
Политика
«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию 14
Динамика торгов внушает оптимизм. Иконка видео
Бизнес
Почему фондовые рынки Азии опережают США 18
Зарыть топор войны. Кризис во власти миновал?
Политика
1
Зарыть топор войны. Кризис во власти миновал? 1 45
Кадр: Telegram-канал ImpNavigator
Техно
Испытания китайских самолетов шестого поколения показали на видео 21
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных
ЧП и криминал
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных 46
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа»
В мире
1
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа» 1 50
«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию
Политика
«Во имя безопасности»: Новое Единство, СЗК и Прогрессивные обещают сохранить коалицию 14
Динамика торгов внушает оптимизм. Иконка видео
Бизнес
Почему фондовые рынки Азии опережают США 18
Зарыть топор войны. Кризис во власти миновал?
Политика
1
Зарыть топор войны. Кризис во власти миновал? 1 45

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео