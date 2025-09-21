Кому кризис, а кому – и не совсем. В 2026 году Министерство экономики намерено извлечь из закромов родины 1 841 809 евро по программе «Софинансирование государственным бюджетом организации больших мероприятий и съемок иностранных фильмов в Латвии».

Кинозрители станут туристами?

Как подчеркнул в сопроводительном письме для Кабинета Министров глава ведомства Викторс Валайнис: «Кино — престижная отрасль, которая напрямую способствует представлению страны в мире. В этой отрасли, в рамках международных проектов, Латвия приобретает значительный опыт и повышает свою компетентность. Это способствует узнаваемости государства и формированию его позитивного имиджа на мировом уровне».

В видении Минэкономики, таким образом Латвия позиционируется как «конечное направление туризма». «Индустрия фильмов и международные мероприятия порождают существенный дальнейший эффект на развитие предпринимательской деятельности и прирост экспорта (важно — также в регионах), особенно прирост услуг туризма — путешественники осознанно ищут и выбирают конечные цели, которые заметны в фильмах, сериалах и ТВ-передачах».

Но вот тут-то и есть загвоздка — ведь неужели господин Валайнис, при всей его занятости, не в курсе из сообщений СМИ, что в Риге съемки проводятся, отнюдь не для того, чтобы показать красоты латвийской столицы. Совсем недавно наш город в южнокорейском фильме исполнял роль... Владивостока. Памятник архитектуры на улице Аусекля был на несколько месяцев оккупирован киношниками из Соединенного Королевства для изображения Канады, в теплую зиму даже снег специально привозили. Ну а сейчас деревянные домики Латгальского предместья украсили табличкой «Улица 28 панфиловцев» – снова им Русь изображать.

Русская мафия против латышских банд

Если же иностранцы действительно берутся с толком, чувством и расстановкой показать именно Ригу — то в такой город потом как-то не тянет. В этом смысле весьма характерен сюжет итальянской картины «Бессмертный» (2019): «После того как Дженнаро Савастано едва не застрелил Чиро ДиМарцио в лодке в Неаполитанском заливе, Чиро был спасен и получил медицинскую помощь, оставаясь инкогнито. Затем его нанимает криминальный авторитет Дон Аниелло Пасторе, связанный с русской мафией в Латвии, которую возглавляет Юрий Добешенко. Эти две силы находятся в конфликте с местными латышскими бандами. Чиро переезжает в Латвию, чтобы стать переговорщиком Пасторе с Добешенко. Однако вскоре его похищает латвийская банда, требуя взамен продажи кокаина итальянцам».

Русская мафия в Латвии под руководством мужчины с украинской фамилией оперирует в угрюмых пространствах портовых складов и лесных заброшек, не останавливаясь перед самыми жестокими расправами. Из такой страны хочется бежать, сломя голову, что у главного героя и получается, по ходу уничтожив несколько десятков конкурентов из страны ЕС и НАТО. Фильм, кстати, вышел в лидеры итальянского проката — как полнометражная версия сериала «Гоморра».

Так или иначе, министр экономики ЛР утверждает, что, при производстве иностранных картин, «в среднем в период 4-10 месяцев работники различных отраслей будут обеспечены рабочими местами и официальным заработком».

И тут Ваш автор вспоминает, как в 2020 году создатели фильма «Бессмертный» организовали у нас 5-й «гоморрский» сезон, выплачивая местным участникам массовки 30 евро в конверте за съемочный день.