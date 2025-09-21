Любое упоминание темы языка в Латвии по ходу грозит вылиться в крупной обсуждение в соцсетях и доставить бурю эмоций. Так, некий Римантс сделал в "фейсбуке" пост всего из одной фразы, и получил оживленную дискуссию на тему "кто виноват и что делать".

"Старая Рига - полная людей, но латышского языка не услышал" - написал Римантс в соцсети Facebook. И началось... Вот какие комментарии оставили под постом:

"Латыши уехали из Латвии, поэтому не слышно латышского языка… скоро будет только либо украинский, либо индийский, либо английский", – поделилась Байба.

"Цены в Старой Риге не по карману латышам. Та твоя одна рюмка там для многих латышей — недельное пропитание для семьи. В Старой Риге, в Юрмале латышей не ждут. Там только на зарубежные зарплаты хватает", – написал Хенрийс.

"Надо сходить в ирландские и английские пабы — там можно услышать!", – посоветовала Мария.

"Да, полностью согласен, я часто бываю по работе… все гостиницы и бары с утра уже полные… но поставщики услуг жалуются на ненормальное падение прибыли… ужас… да, в 90-е была создана языковая инспекция, деньги они получают и сейчас… только все названия и документация на иностранных языках, и это не русский, который единственный запрещён", – написал Янис Б.

"Латыши не шумные. Русских слышно везде, потому что они думают, что победили", – написал Делверс.

"Местная богема совсем перебралась в другие места Риги", – указал Янис.

"Нет русских туристов… так опять всё плохо", – прокомментировал Гунтис.

"Всё пропало?! Русских туристов в Риге нет, а кругом русский язык! Мы только недовольны! Потому так и живем", - уверена Илга.

"Знаете, с латвийскими зарплатами в Старой Риге делать нечего, туда ходят только прогуляться", – написала Айя.

"Латыш по своей сути не любитель ходить по барам, тусоваться, наслаждаться ночной жизнью. Он в огороде покопается, перчатки или носки свяжет, к Богу обратится… ну, чтобы помог всему латышскому народу", – считает Инета.

"Можно было бы радоваться, что туристы к нам приезжают, но опять что-то не так", – полагает Гунта.

"Рига милая, как всегда. Можно услышать разные языки. Мне это нравится. Я горжусь тем, что разные народы ценят нашу Ригу. Рига всегда была интернациональной. Нужно только уметь всё это правильно организовать — это задача латыша, если уж мы управляем. Я часто бываю в Старой Риге. Не сказал бы, что русские шумные, говорят вполголоса. Никто не шумел, когда я был. Просто людей мало", – поделился Алдис.

"В телефоне можно сидеть и дома, там компания не нужна", – посоветовала Инета, увидев фотографию автора поста из Старой Риги, смотрящего в телефон.

"В любом Старом городе вообще обычно больше туристов бывает, так и за границей. Очень хорошо, что их сейчас много", – поделилась Лигита.