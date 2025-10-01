Латвийское бюро автостраховщиков (LTAB) работает над системой, которая позволит водителям заполнять согласованное извещение о дорожно-транспортном происшествии через популярные мессенджеры.

В настоящее время число электронных извещений растёт. Только в сентябре этого года более 21% всех ДТП, оформленных с помощью согласованных уведомлений, были зарегистрированы через мобильное приложение LTAB OCTA.

Электронная форма извещения действует с 2018 года: её можно заполнить в приложении LTAB OCTA на смартфоне, и она имеет ту же юридическую силу, что и бумажный документ.

Чтобы водители активнее пользовались этой возможностью, Латвийская администрация безопасности дорожного движения в октябре проводит информационную кампанию «Пусть согласованное извещение всегда будет с вами!». В её рамках будут напоминать, как правильно оформлять ДТП, и распространять как печатные, так и электронные формы.

По словам руководителя ИТ-отдела LTAB Агриса Дауксте, новое решение будет уникальным для Европы: чат-боты в мессенджерах пока нигде не применялись для оформления ДТП. Завершить разработку и протестировать систему планируется до конца года.

LTAB отвечает за работу системы страхования OCTA в Латвии. Она действует с 1997 года и обеспечивает защиту интересов пострадавших в ДТП.