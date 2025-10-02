Baltijas balss logotype
«Единая школа» буксует: переход на латышский язык оказался испытанием даже для латышских школ 4 682

Наша Латвия
Дата публикации: 02.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Единая школа» буксует: переход на латышский язык оказался испытанием даже для латышских школ

В ходе перехода к обучению только на латышском языке поддержка необходима не только бывшим школам национальных меньшинств, но и школам с латышским языком обучения, где учатся дети, для которых латышский не является родным, говорится в отчёте Государственной службы качества образования (ГСКО) о переходе на «единую школу» в 2024/2025 учебном году, пишет ЛЕТА.

ГСКО указывает, что переход затрагивает пять типов учебных заведений, и к каждому необходим индивидуальный подход в зависимости от типа школы, языка обучения и состава педагогов.

Наибольшие трудности возникают в бывших школах национальных меньшинств, где все классы переходят на единую школу, а также в школах с латышским языком обучения, куда присоединяются ученики, для которых латышский не является родным.

В бывших школах нацменьшинств преподаватели часто сами не являются носителями латышского языка, хотя обучение проводится на латышском. Тем не менее в повседневном общении учащиеся и часть педагогов используют русский язык, что требует особого внимания к изучению латышского.

В такой образовательной среде по-прежнему преобладает представление, что качество освоения латышского языка зависит прежде всего от количества уроков, а не от того, используется ли латышский язык как основное средство общения всеми педагогами в течение всего учебного дня, отмечает ГСКО.

Часть неформального общения на родном языке продолжается и в школах, где уже были внедрены программы на латышском языке. Однако ранний переход в этих школах позволяет успешнее интегрировать учащихся с разным языковым фоном.

В то же время в латышскоязычных школах, где появляются дети, не владеющие латышским как родным, требуется адаптированные учебные материалы, а в общении между детьми используются разные языки, в том числе русский и английский.

В некоторых учреждениях целенаправленно увеличивают количество педагогов, для которых латышский язык является родным, что помогает быстрее развивать языковые навыки у школьников.

Переход проходит почти без проблем в школах, где только часть классов переходит на латышский — в таких школах латышский язык доминирует в повседневной коммуникации, и большинство педагогов — его носители.

В профессиональных учебных заведениях, где обучение уже проводится на латышском языке, часть учеников всё ещё нуждается в индивидуальной поддержке в изучении языка.

Текущий 2024/2025 учебный год — третий и заключительный этап перехода всех образовательных учреждений, реализующих программы основного образования на языках нацменьшинств, на обучение только на латышском языке.

В большинстве учреждений — примерно в двух третях — переход проходит согласно плану, однако в трети школ выявлены серьёзные трудности, указано в отчёте ГСКО.

Главные вызовы в этих школах связаны с неспособностью руководства управлять изменениями, недостаточной подготовкой педагогов к работе в лингвистически неоднородной среде, длительным отсутствием педагогов и вспомогательного персонала, а также слабо внедрённым компетентностным подходом.

В 2024/2025 учебном году переход коснулся 8299 учащихся, из них 289 — в частных школах, а 8010 — в муниципальных.

На этой неделе широкий резонанс вызвало сообщение учителя истории Эдварта Крустса в соцсетях, в котором он сообщил, что уволился из Рижской 13-й средней школы, где ранее обучение велось на русском языке, поскольку, по его мнению, переход к «единой школе» в реальности не осуществляется.

«Постепенный переход к обучению только на латышском языке оказался неудачным, поскольку абсолютно во всех классах, с которыми я работал, знания латышского языка у учащихся были недостаточными для обеспечения учебного процесса», — написал Крустс, добавив, что негативное отношение к латышскому языку в этой школе наблюдается как у самих учеников и их родителей, так и у части педагогов.

#образование
Оставить комментарий

(4)
  • Д
    Дед
    2-го октября

    Тем учителям, кто учит детей предметам на понятном им языке, невзирая на давление и издевательства фашистов, особое спасибо и уважение! Очень жаль, что правительство на стороне зла, но это латышская страна и история показывает, что такой она точно не будет.

    41
    3
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    2-го октября

    А что там с первокурсниками институтов, они уже начали нести знания в школьные массы?

    29
    1
  • 010725
    010725
    2-го октября

    Другое , уже новое знание, для русских детей и родителей - полностью латышский учитель или учительница. Раньше, в русские школы, попадали либо искренние младолатыши - проповедники латышского, либо неудачники, которым не нашлось место в "школе для нормальных латышских детей". А сейчас массово явился линейный , "из народа" латыш. Оказалось, сюрприз, что это удивительно одномерный человек. Но это тема не поста к заметке.

    17
    1
  • 010725
    010725
    2-го октября

    Первый год всеобщего обучения на латышском подтвердил давно подозреваемое - латышский язык, за пределами простейших бытовых понятий, не существует. Как только тема сложнее двух действий арифметики и предложения на три слова - собственно латышский заканчивается и начинается цитирование иноязычного автора в переводе на латышский. А, поскольку, в латышском, слов примерно четверть от необходимого перевод полуяается убогим.

    34
    1
Читать все комментарии

