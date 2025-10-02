Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«И снова седая ночь»: Чулпан Хаматова в Риге отметила 50-летний юбилей 3 3400

Наша Латвия
Дата публикации: 02.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: «И снова седая ночь»: Чулпан Хаматова в Риге отметила 50-летний юбилей
ФОТО: flickr.com

Юбилей Чулпан отмечали во рижском ресторане Brasserie Vivien, открывшемся в конце сентября. Пели песни, танцевали.

Поздравить коллегу и подругу пришли журналистка Катерина Гордеева, режиссер Виталий Манский, кинокритик Антон Долин, актрисы Ксения Раппопорт, Юлия Ауг, Анастасия Голуб, Екатерина Климова, продюсер Екатерина Ланская, местный миллионер Дмитрий Крупников и экс-мэр Риги Олег Буров.

Были и три дочери Чулпан – Арина, Ия и Ася, а также брат Шамиль Хаматов, который играет в рижском театре.

Сама Чулпан Хаматова в настоящее время является штатной актрисой театра Dailes.

На юбилее на обошлось и без исполнения народной песни:

Читайте нас также:
#чулпан хаматова
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
2
3
0
1

Оставить комментарий

(3)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    2-го октября

    Сколько волка не корми, всё равно больше медведя не насрёт. Работа не волк. Волк так задолбать не может. Всё будет хорошо, но не у всех, потому что всех много, а хорошей работы мало.

    8
    5
  • Мп
    Мимо проходил
    2-го октября

    "Вся либеральная конница, вся либеральная мразь...".

    25
    5
  • F
    FOXBAT
    2-го октября

    Короче собрались все "сливки" дегенеративного "общества".....

    34
    4
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

«Атмосфера в школе хорошая» — директор 13-й средней опровергла критику
Изображение к статье: «Атмосфера в школе хорошая» — директор 13-й средней опровергла критику
Публичный спор индийца и отца 11-летней девочки высветил новую проблему
Изображение к статье: Публичный спор индийца и отца 11-летней девочки высветил новую проблему
Для людей или против них? Жители указывают на абсурдность нового веломаршрута в Иманте
Изображение к статье: Для людей или против них? Жители указывают на абсурдность нового веломаршрута в Иманте
Пассажиров ждут серьезные изменения в движении поездов из Риги до Тукумса
Изображение к статье: Пассажиров ждут серьезные изменения в движении поездов из Риги до Тукумса
Изображение к статье: Многие расстройства личности сначала воспринимаются как капризы. Эксклюзив!
Хулиган или больной? Трудные подростки Латвии часто нуждаются в лечении 2 256
Изображение к статье: Пятница не принесёт изменений в погоде
Пятница не принесёт изменений в погоде 105
Изображение к статье: Сентябрь этого года - четвертый самый теплый за всю историю наблюдений в Латвии
Сентябрь этого года - четвертый самый теплый за всю историю наблюдений в Латвии 170
Изображение к статье: Мэр Риги требует запретить двухколесные Ride Mobility, на которых погибают дети
Мэр Риги требует запретить двухколесные Ride Mobility, на которых погибают дети 6 360

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Понимаешь, насколько маленькая наша Земля. Иконка видео
Техно
Научный шок: горы и кратеры на планетах Солнечной системы превышают 20 км 5
Изображение к статье: Ученые нашли новое полезное свойство облепихи
Дом и сад
Ученые нашли новое полезное свойство облепихи 5
Изображение к статье: В США допустили военное вторжение в Венесуэлу
В мире
В США допустили военное вторжение в Венесуэлу 8
Изображение к статье: Хронический недосып в 4 раза увеличивает риск высокого давления
Люблю!
Хронический недосып в 4 раза увеличивает риск высокого давления 6
Изображение к статье: Появилась концепция Национального футбольного стадиона Латвии Эксклюзив!
Бизнес
Появилась концепция Национального футбольного стадиона Латвии 5
Изображение к статье: Уборка за 600 секунд: как успеть всё за 10 минут
Люблю!
Уборка за 600 секунд: как успеть всё за 10 минут 9
Изображение к статье: Понимаешь, насколько маленькая наша Земля. Иконка видео
Техно
Научный шок: горы и кратеры на планетах Солнечной системы превышают 20 км 5
Изображение к статье: Ученые нашли новое полезное свойство облепихи
Дом и сад
Ученые нашли новое полезное свойство облепихи 5
Изображение к статье: В США допустили военное вторжение в Венесуэлу
В мире
В США допустили военное вторжение в Венесуэлу 8

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео