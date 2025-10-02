Юбилей Чулпан отмечали во рижском ресторане Brasserie Vivien, открывшемся в конце сентября. Пели песни, танцевали.

Поздравить коллегу и подругу пришли журналистка Катерина Гордеева, режиссер Виталий Манский, кинокритик Антон Долин, актрисы Ксения Раппопорт, Юлия Ауг, Анастасия Голуб, Екатерина Климова, продюсер Екатерина Ланская, местный миллионер Дмитрий Крупников и экс-мэр Риги Олег Буров.

Были и три дочери Чулпан – Арина, Ия и Ася, а также брат Шамиль Хаматов, который играет в рижском театре.

Сама Чулпан Хаматова в настоящее время является штатной актрисой театра Dailes.

На юбилее на обошлось и без исполнения народной песни: