Мэр Риги Виестурс Клейнбергс обратился в Центр защиты прав потребителей (ЦЗПП) с просьбой рассмотреть возможность запрета на транспортные средств "Ride Mobility".

Клейнбергс заявил на пресс-конференции, что если бы эти транспортные средства были классифицированы как мопеды, то дети не могли бы ими пользоваться, а их пользователи должны были бы иметь водительские права.

Если бы компания "Ride Mobility" не настаивала бы столь агрессивно, что ее транспортные средства являются самоходными велосипедами, а не мопедами, вчерашней трагедии бы не случилось, убежден мэр.

Клейнбергс призвал предпринимателей, если они хотят защитить жизни детей, убрать эти велосипеды с улиц.

Мэр также поручил департаменту внешней среды и мобильности обследовать все пешеходные переходы через железную дорогу и найти решения для повышения безопасности, например, установить барьеры, препятствующие легкому переходу через пути.

Вчера под в Иманте под поезд попали и погибли две девочки, которые пересекали переезд на электровелосипеде Ride Mobility.