Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Мэр Риги требует запретить двухколесные Ride Mobility, на которых погибают дети 6 360

Наша Латвия
Дата публикации: 02.10.2025
LETA
Изображение к статье: Мэр Риги требует запретить двухколесные Ride Mobility, на которых погибают дети

Мэр Риги Виестурс Клейнбергс обратился в Центр защиты прав потребителей (ЦЗПП) с просьбой рассмотреть возможность запрета на транспортные средств "Ride Mobility".

Клейнбергс заявил на пресс-конференции, что если бы эти транспортные средства были классифицированы как мопеды, то дети не могли бы ими пользоваться, а их пользователи должны были бы иметь водительские права.

Если бы компания "Ride Mobility" не настаивала бы столь агрессивно, что ее транспортные средства являются самоходными велосипедами, а не мопедами, вчерашней трагедии бы не случилось, убежден мэр.

Клейнбергс призвал предпринимателей, если они хотят защитить жизни детей, убрать эти велосипеды с улиц.

Мэр также поручил департаменту внешней среды и мобильности обследовать все пешеходные переходы через железную дорогу и найти решения для повышения безопасности, например, установить барьеры, препятствующие легкому переходу через пути.

Вчера под в Иманте под поезд попали и погибли две девочки, которые пересекали переезд на электровелосипеде Ride Mobility.

Читайте нас также:
#дтп #рижская дума
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
2

Оставить комментарий

(6)
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    3-го октября

    Дети погибают и не только из за этих электоповозок (назвать мопедом это смешно и на самокат не тянет). Тут проблема не в девайсах, а в мозгах тех, кто это юзает.

    5
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    2-го октября

    А можно запретить этого мэра? Он какой-то испорченный попался - замените, пожалуйста!

    18
    2
  • Вк
    Виардо кузнецова
    2-го октября

    Однозначно запретить, Знакомая не выходит из дома, боится ,что врежутся.Можно оставить это в маленьких городах, там они нужнее и никому не мешают

    9
    9
  • пк
    полосатый конь
    2-го октября

    И ещё... Обязательно запретить электрички ! И чайники со свистком ))

    21
    4
  • F
    FOXBAT
    2-го октября

    Придурок - пусть сначала отменит слушание ... наушников за рулём транспортного средства

    18
    4
  • З
    Злой
    2-го октября

    Эти медленные черепахи с ограничением скорости 18 км в час даже на велосипед не тянут, пусть этот умник велосипеды запретит, едут под 30 и больше!

    15
    4
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

«Атмосфера в школе хорошая» — директор 13-й средней опровергла критику
Изображение к статье: «Атмосфера в школе хорошая» — директор 13-й средней опровергла критику
Публичный спор индийца и отца 11-летней девочки высветил новую проблему
Изображение к статье: Публичный спор индийца и отца 11-летней девочки высветил новую проблему
Для людей или против них? Жители указывают на абсурдность нового веломаршрута в Иманте
Изображение к статье: Для людей или против них? Жители указывают на абсурдность нового веломаршрута в Иманте
Пассажиров ждут серьезные изменения в движении поездов из Риги до Тукумса
Изображение к статье: Пассажиров ждут серьезные изменения в движении поездов из Риги до Тукумса
Изображение к статье: Многие расстройства личности сначала воспринимаются как капризы. Эксклюзив!
Хулиган или больной? Трудные подростки Латвии часто нуждаются в лечении 2 255
Изображение к статье: Пятница не принесёт изменений в погоде
Пятница не принесёт изменений в погоде 105
Изображение к статье: Сентябрь этого года - четвертый самый теплый за всю историю наблюдений в Латвии
Сентябрь этого года - четвертый самый теплый за всю историю наблюдений в Латвии 170
Изображение к статье: Латыши предпочитают латышек: особенности национального бракосочетания
Латыши предпочитают латышек: особенности национального бракосочетания 7 1154

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Понимаешь, насколько маленькая наша Земля. Иконка видео
Техно
Научный шок: горы и кратеры на планетах Солнечной системы превышают 20 км 4
Изображение к статье: Ученые нашли новое полезное свойство облепихи
Дом и сад
Ученые нашли новое полезное свойство облепихи 5
Изображение к статье: В США допустили военное вторжение в Венесуэлу
В мире
В США допустили военное вторжение в Венесуэлу 8
Изображение к статье: Хронический недосып в 4 раза увеличивает риск высокого давления
Люблю!
Хронический недосып в 4 раза увеличивает риск высокого давления 6
Изображение к статье: Появилась концепция Национального футбольного стадиона Латвии Эксклюзив!
Бизнес
Появилась концепция Национального футбольного стадиона Латвии 3
Изображение к статье: Уборка за 600 секунд: как успеть всё за 10 минут
Люблю!
Уборка за 600 секунд: как успеть всё за 10 минут 8
Изображение к статье: Понимаешь, насколько маленькая наша Земля. Иконка видео
Техно
Научный шок: горы и кратеры на планетах Солнечной системы превышают 20 км 4
Изображение к статье: Ученые нашли новое полезное свойство облепихи
Дом и сад
Ученые нашли новое полезное свойство облепихи 5
Изображение к статье: В США допустили военное вторжение в Венесуэлу
В мире
В США допустили военное вторжение в Венесуэлу 8

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео