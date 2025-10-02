Вскоре на рассмотрение Сейма уйдет разработанный с нуля Закон о фонде обороны государства и безопасности. Его соавторы – главы военного и финансового ведомств – рассчитывают «обеспечить дополнительное финансирование развитию оборонительных возможностей».

Портал bb.lv разбирался, что и как в новом нормативном акте.

Взять и поделить

Первый резонный вопрос – а что, бюджет Министерства обороны у нас уже отменен? Неужели Национальные вооруженные силы (НВС) на голодном пайке? Как бы не так: он остается, но, согласно пункту 1 статьи 3 нового Закона, «финансовые средства Фонда обороны и безопасности государства планируются… по отдельной бюджетной программе».

То есть, сверх уже намеченных оборонных расходов образуется резервный запас, куда, в частности, отправятся средства, «которые в процессе выполнения бюджета будут переделены…» (п. 1 ст. 3). Кроме того, военные смогут использовать «пожертвования физических и юридических лиц» (п. 3 ст. 2), «иностранную финансовую помощь» (п. 4. ст. 2)

На что же будут расходовать? Во-первых, это «развитие Национальных вооруженных сил, чтобы осуществить цели обороны государства и НАТО»; затем «проекты оборонной индустрии…». В разрезе последних, между прочим, предполагаются и продукты двойного назначения, цель которых - «обеспечивать экономическую жизнеспособность». Предполагается, что ВПК Латвии обретет «высокий потенциал коммерциализации».

В качестве стимула для народа, который, как полагают, понесет в Фонд свою денюжку и драгоценности, обещают «укрепление всеобъемлющей обороны государства, развивая гражданскую оборону, систему управления кризисами, внутреннюю и внешнюю безопасность, кибербезопасность и безопасность государственной границы». Ну и, разумеется, «военная поддержка Украины» обозначена как направление расходов, под скромным пунктом 5 статьи 4.

Фонд будет межведомственным: «Министерство обороны в сотрудничестве с Министерством экономики, Министерством внутренних дел, Министерством иностранных дел и Министерством сообщения один раз в год одновременно с представлением приоритетных мероприятий в Министерство финансов вносят в Кабинет министров обобщение о принятых решениях и предложения об использовании средств на следующие три года».

Копать отсюда – и до обеда

Прилагаемая к законопроекту аннотация несколько более детально рисует контуры будущих трат из Фонда: «Установив нужду в дополнительных способностях, Министерство обороны в сотрудничестве с Национальными вооруженными силами (НВС) определило те сферы способностей, которые должны развиваться в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

В качестве чрезвычайно срочных направлений обороноспособности и приоритетного развития определены:

создание боеспособной дивизии «Север»,

развитие механизированной пехотной бригады сухопутных войск,

противовоздушная оборона,

развитие сил союзников и способности к боевой поддержке».

В соответствии с потребностями НВС, отмечается в документе Минобороны, в среднесрочной перспективе необходимо не менее 5% от внутреннего валового продукта. Для сравнения: расходы Минобороны сейчас составляют 3,68% ВВП.

Однако вышеупомянутые критерии не выдерживают критики, если взглянуть на них с точки зрения практики применения сил и средств в российско-украинской войне:

Ни одна из сторон не использует соединения уровня дивизии, применяются максимум бригады или батальонные тактические группы, а чаще всего солдаты действуют малыми группами по тактике спецподразделений;

Бронетехника в виде танков и боевых машин пехоты по обе стороны фронта преимущественно отведена в тыл, так как становится легкой добычей для дронов, которые стоят в сотни раз дешевле, чем уязвимые «коробочки»;

Классические силы ПВО со сверхзвуковыми ракетами оказываются бессильными против беспилотников с мотоциклетными движками, которых сбивают с помощью охотничьих ружей или других дронов.

Иными словами, латвийские военные умы предлагают готовиться к вчерашнему конфликту – имея в уме мощные бронетанковые клинья противника, которые необходимо встретить несокрушимой обороной, измотать и нанести контрудар. Но, даже случись самый страшный для Балтии сценарий военного противостояния – пример Украины показывает, что сегодня на поле боя властвуют другие законы…

Вместо убежищ для жителей – защищенные посольства

Если враг так хитер и коварен, то логичным было бы создание национальной системы убежищ для населения. Однако, в аннотации прописаны несколько иные прерогативы:

«Работа охватывает, например, проявления гибридной угрозы, в т.ч. дезинформацию, политическое давление (санкции), а также военное присутствие союзников в Латвии. Учитывая роль службы иностранных дел в кризисной ситуации, как обеспечивая поддержку союзников, так и поддерживая связь с латвийскими государственными деятелями за рубежом, важно способствовать устойчивости внешнеполитического ведомства. Помещения Министерства иностранных дел и дипломатических и консульских представительств являются инструментом реализации поставленных в правительственной декларации задач и утвержденных Кабинетом министров функций Министерства иностранных дел, в том числе при работе с существенными для укрепления национальной безопасности вопросами».

Эка красиво загнули! Переводя с чиновничьего на человеческий: на денюжку Фонда переоборудуют посольства ЛР за границей, а для простого народа очередь еще дойдет – ждите…

Начиная с 2026 года

Теперь посмотрим, во что же это выльется для казны родной страны. С будущего года в графе «Бюджетные расходы» зафиксированы дополнительные траты на Фонд. Или «изменения, по сравнению с рамками среднесрочного бюджета». Итак:

2026 год – 424 479 977 евро;

2027 год – 497 000 000 евро;

2028 год – 716 800 000 евро.

В целом же 1 638 279 977 евро планируются изъять из экономики и социальных программ за три года.

Все до предела просто и цинично, да и не особо скрывается: «Прямо или опосредованно законопроект влияет на все целевые группы общества, так как касается использования государственных финансовых средств для достижения целей обороны и безопасности государства. Учитывая срочность законопроекта, не оценивалось его влияние на указанную сферу».

Основной же проблемой такого подхода является то, что исполнять оборонительные функции, случись что, должны будут не цифирки в таблице Exсel, а конкретные люди. Что называется – винтики. Но будет ли у них мотивация к пресловутой «всеобъемлющей обороне», когда до того времени государство обнищает в конец? Ведь, как говаривал маршал Финляндии Густав Эмиль Маннергейм: «Поистине, простой человек видит дальше и раньше – и правительства, и парламента».