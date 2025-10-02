Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Минобороны ЛР планирует сформировать новую дивизию «Север»: откуда на неё возьмут деньги 14 1153

Наша Латвия
Дата публикации: 02.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Минобороны ЛР планирует сформировать новую дивизию «Север»: откуда на неё возьмут деньги
ФОТО: LETA

Вскоре на рассмотрение Сейма уйдет разработанный с нуля Закон о фонде обороны государства и безопасности. Его соавторы – главы военного и финансового ведомств – рассчитывают «обеспечить дополнительное финансирование развитию оборонительных возможностей».

Портал bb.lv разбирался, что и как в новом нормативном акте.

Взять и поделить

Первый резонный вопрос – а что, бюджет Министерства обороны у нас уже отменен? Неужели Национальные вооруженные силы (НВС) на голодном пайке? Как бы не так: он остается, но, согласно пункту 1 статьи 3 нового Закона, «финансовые средства Фонда обороны и безопасности государства планируются… по отдельной бюджетной программе».

То есть, сверх уже намеченных оборонных расходов образуется резервный запас, куда, в частности, отправятся средства, «которые в процессе выполнения бюджета будут переделены…» (п. 1 ст. 3). Кроме того, военные смогут использовать «пожертвования физических и юридических лиц» (п. 3 ст. 2), «иностранную финансовую помощь» (п. 4. ст. 2)

На что же будут расходовать? Во-первых, это «развитие Национальных вооруженных сил, чтобы осуществить цели обороны государства и НАТО»; затем «проекты оборонной индустрии…». В разрезе последних, между прочим, предполагаются и продукты двойного назначения, цель которых - «обеспечивать экономическую жизнеспособность». Предполагается, что ВПК Латвии обретет «высокий потенциал коммерциализации».

В качестве стимула для народа, который, как полагают, понесет в Фонд свою денюжку и драгоценности, обещают «укрепление всеобъемлющей обороны государства, развивая гражданскую оборону, систему управления кризисами, внутреннюю и внешнюю безопасность, кибербезопасность и безопасность государственной границы». Ну и, разумеется, «военная поддержка Украины» обозначена как направление расходов, под скромным пунктом 5 статьи 4.

Фонд будет межведомственным: «Министерство обороны в сотрудничестве с Министерством экономики, Министерством внутренних дел, Министерством иностранных дел и Министерством сообщения один раз в год одновременно с представлением приоритетных мероприятий в Министерство финансов вносят в Кабинет министров обобщение о принятых решениях и предложения об использовании средств на следующие три года».

Копать отсюда – и до обеда

Прилагаемая к законопроекту аннотация несколько более детально рисует контуры будущих трат из Фонда: «Установив нужду в дополнительных способностях, Министерство обороны в сотрудничестве с Национальными вооруженными силами (НВС) определило те сферы способностей, которые должны развиваться в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

В качестве чрезвычайно срочных направлений обороноспособности и приоритетного развития определены:

  • создание боеспособной дивизии «Север»,

  • развитие механизированной пехотной бригады сухопутных войск,

  • противовоздушная оборона,

  • развитие сил союзников и способности к боевой поддержке».

В соответствии с потребностями НВС, отмечается в документе Минобороны, в среднесрочной перспективе необходимо не менее 5% от внутреннего валового продукта. Для сравнения: расходы Минобороны сейчас составляют 3,68% ВВП.

Однако вышеупомянутые критерии не выдерживают критики, если взглянуть на них с точки зрения практики применения сил и средств в российско-украинской войне:

  • Ни одна из сторон не использует соединения уровня дивизии, применяются максимум бригады или батальонные тактические группы, а чаще всего солдаты действуют малыми группами по тактике спецподразделений;

  • Бронетехника в виде танков и боевых машин пехоты по обе стороны фронта преимущественно отведена в тыл, так как становится легкой добычей для дронов, которые стоят в сотни раз дешевле, чем уязвимые «коробочки»;

  • Классические силы ПВО со сверхзвуковыми ракетами оказываются бессильными против беспилотников с мотоциклетными движками, которых сбивают с помощью охотничьих ружей или других дронов.

Иными словами, латвийские военные умы предлагают готовиться к вчерашнему конфликту – имея в уме мощные бронетанковые клинья противника, которые необходимо встретить несокрушимой обороной, измотать и нанести контрудар. Но, даже случись самый страшный для Балтии сценарий военного противостояния – пример Украины показывает, что сегодня на поле боя властвуют другие законы…

Вместо убежищ для жителей – защищенные посольства

Если враг так хитер и коварен, то логичным было бы создание национальной системы убежищ для населения. Однако, в аннотации прописаны несколько иные прерогативы:

«Работа охватывает, например, проявления гибридной угрозы, в т.ч. дезинформацию, политическое давление (санкции), а также военное присутствие союзников в Латвии. Учитывая роль службы иностранных дел в кризисной ситуации, как обеспечивая поддержку союзников, так и поддерживая связь с латвийскими государственными деятелями за рубежом, важно способствовать устойчивости внешнеполитического ведомства. Помещения Министерства иностранных дел и дипломатических и консульских представительств являются инструментом реализации поставленных в правительственной декларации задач и утвержденных Кабинетом министров функций Министерства иностранных дел, в том числе при работе с существенными для укрепления национальной безопасности вопросами».

Эка красиво загнули! Переводя с чиновничьего на человеческий: на денюжку Фонда переоборудуют посольства ЛР за границей, а для простого народа очередь еще дойдет – ждите…

Начиная с 2026 года

Теперь посмотрим, во что же это выльется для казны родной страны. С будущего года в графе «Бюджетные расходы» зафиксированы дополнительные траты на Фонд. Или «изменения, по сравнению с рамками среднесрочного бюджета». Итак:

  • 2026 год – 424 479 977 евро;

  • 2027 год – 497 000 000 евро;

  • 2028 год – 716 800 000 евро.

В целом же 1 638 279 977 евро планируются изъять из экономики и социальных программ за три года.

Все до предела просто и цинично, да и не особо скрывается: «Прямо или опосредованно законопроект влияет на все целевые группы общества, так как касается использования государственных финансовых средств для достижения целей обороны и безопасности государства. Учитывая срочность законопроекта, не оценивалось его влияние на указанную сферу».

Основной же проблемой такого подхода является то, что исполнять оборонительные функции, случись что, должны будут не цифирки в таблице Exсel, а конкретные люди. Что называется – винтики. Но будет ли у них мотивация к пресловутой «всеобъемлющей обороне», когда до того времени государство обнищает в конец? Ведь, как говаривал маршал Финляндии Густав Эмиль Маннергейм: «Поистине, простой человек видит дальше и раньше – и правительства, и парламента».

Читайте нас также:
#минобороны
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
Все статьи
9
1
0
1
2
13

Оставить комментарий

(14)
  • А
    Андрей
    2-го октября

    Лучше назовите "Эдельвейс".
    Будет более понятна аналогия. Ну по уровню, конечно, не скажу. Но кто за красных, кто за коричневых - станет более понятно.

    18
    3
  • Е
    Ехидный
    2-го октября

    полноценая дивизия это 10-12 тыс. человек !!! в нашей армии ,даже если раздать ружья всем поварихам и секретаршам, столько народу не наберется !!!

    67
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Ехидный
    2-го октября

    Наберётся, если воедино собрать: - айзсаргов с земессаргами, робежсаргов и яунсаргов, мазпулков с гайдами присовокупить!

    25
    3
  • Daily Alibabaevic
    Daily Alibabaevic
    2-го октября

    Ладно деньги ,где мясо брать будите у вас каждый второй по комиссии не проходит или дебил или накроша, девок наберёте?

    53
    2
  • A
    Aleks
    Daily Alibabaevic
    2-го октября

    ,,ЦАХАЛ,,подъедет как на Украине.Не переживайте .

    8
    14
  • Мп
    Мимо проходил
    2-го октября

    Очередной псевдопатриотический проект по выманиванию и распилу денег. Такой же, как предложения телефонных мошенников "инвестировать в алмазные прииски Сенегала". То есть наши власти опустились до уровня телефонных мошенников с Украины - но тем хотя бы ракетами иногда прилетает, как вчера в Днепропетровске...

    43
    2
  • A
    Aleks
    2-го октября

    Какое то нехорошее название -,,Север,, Почти вся группа Вермахта,,Север,,была уничтожена в Курляндском котле ..

    75
    3
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Aleks
    2-го октября

    История имеет тенденцию к повторению.

    53
    2
  • lo gos
    lo gos
    2-го октября

    Всю жизнь овца боялась волка а съел её пастух,так и здесь пугают чужими а грабят свои

    115
    2
  • Д
    Дед
    lo gos
    2-го октября

    Супер!

    31
    3
  • NB
    Nose Bose
    2-го октября

    когда экономика порвется, кто за это ответит перед миллионом налогоплательщиков? Или опять все традиционно на тормозах спустят?

    79
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Nose Bose
    2-го октября

    Не только на тормозах спустят, но ещё и сверху медным тазом накроются.

    49
    2
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    Nose Bose
    2-го октября

    Традиционно заберут(своруют) все что плохо лежит и свалят куда подальше. Так уже было в начале 20-го века. Почему в начале 21-го должно быть по-другому?

    53
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    2-го октября

    Это правильно, создать что-то новое и сконцентрировать его в одном месте, чтобы уж сразу так сказать, одним ударом!

    60
    3
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Сегодня синоптики обещают хорошую осеннюю погоду
Изображение к статье: Сегодня синоптики обещают хорошую осеннюю погоду
«А это действительно твой счет?» На этой неделе у всех жителей Латвии начнут проверять банковские платежи
Изображение к статье: «А это действительно твой счет?» На этой неделе у всех жителей Латвии начнут проверять банковские платежи Эксклюзив!
Счета по-рижски: вода не течет, а деньги платить надо
Изображение к статье: Счета по-рижски: вода не течет, а деньги платить надо Эксклюзив!
Ждите перемен! Синоптики огласили прогноз погоды на начало недели в Латвии
Изображение к статье: Ждите перемен! Синоптики огласили прогноз погоды на начало недели в Латвии
Изображение к статье: Средний возраст жителей Латвии - 43,5 года
Средний возраст жителей Латвии - 43,5 года 173
Изображение к статье: Строитель из Курземе послушал внутренний голос и сорвал гигантский куш
Строитель из Курземе послушал внутренний голос и сорвал гигантский куш 2 309
Изображение к статье: Буллинг в школе. История одного подростка
Буллинг в школе. История одного подростка 297
Изображение к статье: Йогурт с буквой Е или А? В Латвии предлагают маркировать полезность еды прямо в магазине
Йогурт с буквой Е или А? В Латвии предлагают маркировать полезность еды прямо в магазине 1 216

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Сегодня синоптики обещают хорошую осеннюю погоду
Наша Латвия
Сегодня синоптики обещают хорошую осеннюю погоду 11
Изображение к статье: «Сногсшибательна!» — Полина Диброва удивила поклонников эффектным преображением
Lifenews
«Сногсшибательна!» — Полина Диброва удивила поклонников эффектным преображением 20
Изображение к статье: «Эй, тыл, дай нам людей»: украинский ветеран о жесткой арифметике войны
В мире
«Эй, тыл, дай нам людей»: украинский ветеран о жесткой арифметике войны 26
Изображение к статье: Чистота в спальне — здоровье в доме: как правильно ухаживать за постельным бельем
Люблю!
Чистота в спальне — здоровье в доме: как правильно ухаживать за постельным бельем 24
Изображение к статье: Заемные деньги разогрели рынок: население Латвии ринулось скупать новое жилье Эксклюзив!
Бизнес
2
Заемные деньги разогрели рынок: население Латвии ринулось скупать новое жилье 2 25
Изображение к статье: США раскрыли, сколько кубинцев воюют в Украине на стороне России
В мире
США раскрыли, сколько кубинцев воюют в Украине на стороне России 30
Изображение к статье: Сегодня синоптики обещают хорошую осеннюю погоду
Наша Латвия
Сегодня синоптики обещают хорошую осеннюю погоду 11
Изображение к статье: «Сногсшибательна!» — Полина Диброва удивила поклонников эффектным преображением
Lifenews
«Сногсшибательна!» — Полина Диброва удивила поклонников эффектным преображением 20
Изображение к статье: «Эй, тыл, дай нам людей»: украинский ветеран о жесткой арифметике войны
В мире
«Эй, тыл, дай нам людей»: украинский ветеран о жесткой арифметике войны 26

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео