Когда дети уже собирались пойти в первый класс Эдольской основной школы, в самый последний момент будущим первоклассникам и их родителям сообщили, что в этом учебном заведении первого класса не будет. Эта новость крайне неприятно удивила семьи и коллектив школы, сообщает «Bez Tabu».

«Девочка три недели училась в этой школе в подготовительной группе. Очень хотела здесь учиться. Всё лето мы старательно занимались, чтобы попасть в первый класс — учились читать и всему, что нужно. И вот за неделю до начала учебного года нам позвонили из управления образования самоуправления и сообщили, что первого класса здесь не будет. Учительница первого класса была рада, что у неё будут эти дети, а потом была возмущена!» - рассказала мама первоклассницы Илона.

О том, что в Эдольской основной школе не будет первого класса, сообщили в самый последний момент. Это стало неожиданностью и вызвало большое волнение у будущих школьников, администрации школы, которая уже готовилась принять первоклассников, и учительницы, которая летом уже познакомилась с детьми, а сами дети очень хотели учиться именно у неё.

«Если за несколько дней до 1 сентября ребёнку говорят: «ты не пойдёшь туда, пойдёшь куда-то в другое место» — это, конечно, стресс для него», - уверен председатель родительского совета Эдольской школы Марис.

В управлении образования Кулдигского края в передаче сообщили, что в классе должно быть минимум пять учеников, чтобы самоуправление получило государственное финансирование на зарплату педагога. Летом самоуправление провело опрос учебных заведений в крае и получило от Эдольской школы информацию, что в первом классе будет пять учеников. В управлении подчеркнули, что эту информацию от школы получили в первой половине августа.

«Когда коллеги из управления вернулись из отпуска, мне в один из дней, кажется, 25 августа, сообщили, что система данных показывает — в Эдоле зарегистрированы только три первоклассника. В начале августа школа предоставила ложную информацию, что не позволило нам своевременно принять меры и заранее проинформировать родителей, а не в последнюю неделю», - пояснила руководитель управления образования Кулдигского края Санта Дубуре.

Незадолго до 1 сентября записался четвёртый первоклассник, но и с четырьмя учениками класс не может быть открыт с государственным софинансированием, пояснили в управлении.

Несколько лет назад родители учеников Эдольской школы и коллектив учебного заведения активно сопротивлялись намерению самоуправления закрыть школу. Тогда жителям удалось отстоять школу, однако теперь вопрос о её закрытии снова находится на повестке дня, поскольку, как отмечают в управлении образования, в школе всего 44 ученика, и не удаётся укомплектовать не только первый, но и другие классы.

В самоуправлении заявляют, что нет возможности содержать малокомплектные школы без государственного финансирования, подчёркивая, что другие учебные заведения в качестве альтернативы находятся относительно близко.

Жители Эдоле неохотно выслушивают разговоры о возможном закрытии школы. Некоторые называют депутатов, которые ликвидируют школу, «дармоедами».

tv3.lv