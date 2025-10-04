Baltijas balss logotype
«Это уже не 90-е, в лес никого не увозят, но...» Что происходит с должниками по квартплате?

Наша Латвия
Дата публикации: 04.10.2025
kasjauns.lv
Изображение к статье: «Это уже не 90-е, в лес никого не увозят, но...» Что происходит с должниками по квартплате?

Несмотря на рост тарифов на тепло и вывоз мусора, число должников по квартплате в Латвии существенно не увеличилось — управляющие активнее работают с неплательщиками, хотя затянутая судебная система по мелким искам остаётся проблемой.

Рост тарифов на теплоэнергию и вывоз мусора делает жизнь всё дороже, но означает ли это, что число должников по квартирам резко увеличилось? Председатель правления Латвийской ассоциации домовладельцев и управляющих Эрвинс Страупе в передаче TV24 «Uz līnijas» отметил, что за последние годы существенного роста нет.

«Управляющие стали работать с должниками гораздо активнее. В домах моего города я не могу представить ситуацию, чтобы был должник с 20-летней историей, да и даже с 2-летней — тоже нет», — сказал Страупе.

По его словам, принят принцип обращаться в суд, если задолженность длится более трёх месяцев или превышает 500 евро. Однако проблема в том, что судебная система по мелким искам затягивается, и первое заседание может состояться лишь спустя почти год. «Если управляющий вовремя всё делает, деньги удаётся вернуть — если не полностью, то хотя бы частично», — добавил он.

Страупе пояснил, что управляющий частично выполняет роль взыскателя долгов: «Это уже не 90-е, в лес никого не увозят, но если сумма долга превышает месячный доход конкретного хозяйства, вероятность возврата становится гораздо ниже».

Он признал, что в жизни случаются разные ситуации — потеря работы или временные финансовые трудности. «Если человек приходит и решает вопрос, проблему можно уладить. Сложнее с теми клиентами, которые скрываются, уклоняются, не отвечают и не пытаются решить проблему», — подчеркнул Страупе.

#квартиры #долг
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

Видео