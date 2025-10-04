Baltijas balss logotype
«Россия — не единственный риск». Депутат о проблеме, способной разрушить Латвию изнутри 4 486

Наша Латвия
Дата публикации: 04.10.2025
Latvijas Avīze
Изображение к статье: «Россия — не единственный риск». Депутат о проблеме, способной разрушить Латвию изнутри

В эфире телеканала TV24 в программе «Ziņu top» депутат Сейма Линда Лиепиня (LPV) заявила, что в текущей геополитической ситуации не может быть возражений против инвестирования средств в оборону. Однако у нее есть существенные претензии к тому, как понимается это понятие.

«У меня есть претензии к тому, что под обороной мы понимаем только оружие», – подчеркнула Липиня.

Она напомнила, что Латвии угрожают два серьезных риска. Первый — восточный сосед, с которым можно бороться, вооружаясь и сотрудничая с НАТО, соседними странами и Европейским союзом. Однако второй риск, по мнению депутата, — это сокращение численности населения Латвии.

Что мы делаем в этом вопросе и вкладываем ли мы в него средства? Речь идет не только о пособии по рождению ребенка, но и о благосостоянии семей и долгосрочной безопасности, которая не ограничивается только оружием», — пояснила политик.

Лиепина подчеркнула, что защита — это также образование и многие другие области, а не только вооружение или дискуссии об обязательной службе для женщин.

Она также резко возразила против риторики, что голоса против бюджета правительства Эвики Силиньш следует рассматривать как голоса против безопасности Латвии. «Это полная ерунда», — добавила Лиепиня.

#безопасность #мнения
Оставить комментарий

(4)
  • A
    Aleks
    5-го октября

    Лиепиня,обращаясь к депутатам Сейма в свое время -Я знаю множество неграждан,которые больше патриоты ,чем вы . А так и есть,потому что как получили гражданство эти псевдопатриоты надо спросить у ,, латыша,,Авена 😀🔯

    8
    2
  • A
    Aleks
    5-го октября

    Лиепиня -правильный человек и патриот Латвии,а не исторической Родины,коих навалом в верхах,которым демография и образование не интересует совсем и работающих на свой карман,карман старших товарищей из другой страны и другого бога .😈

    15
    3
  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    4-го октября

    Так вы её сами и разрушаете, или сами не поняли ещё?. Ну и народец в Латвии тоже, скажу честно, за последние несколько лет гнить начал, люди гнилые стали!

    41
    3
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    4-го октября

    Вау! "Хутору" дали команду что-то "гавкать". А она хоть ну самую малость понимает смысл тех слов что произносит?

    30
    4
Читать все комментарии

