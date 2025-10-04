В эфире телеканала TV24 в программе «Ziņu top» депутат Сейма Линда Лиепиня (LPV) заявила, что в текущей геополитической ситуации не может быть возражений против инвестирования средств в оборону. Однако у нее есть существенные претензии к тому, как понимается это понятие.

«У меня есть претензии к тому, что под обороной мы понимаем только оружие», – подчеркнула Липиня.

Она напомнила, что Латвии угрожают два серьезных риска. Первый — восточный сосед, с которым можно бороться, вооружаясь и сотрудничая с НАТО, соседними странами и Европейским союзом. Однако второй риск, по мнению депутата, — это сокращение численности населения Латвии.

Что мы делаем в этом вопросе и вкладываем ли мы в него средства? Речь идет не только о пособии по рождению ребенка, но и о благосостоянии семей и долгосрочной безопасности, которая не ограничивается только оружием», — пояснила политик.

Лиепина подчеркнула, что защита — это также образование и многие другие области, а не только вооружение или дискуссии об обязательной службе для женщин.

Она также резко возразила против риторики, что голоса против бюджета правительства Эвики Силиньш следует рассматривать как голоса против безопасности Латвии. «Это полная ерунда», — добавила Лиепиня.