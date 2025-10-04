В воскресенье ожидается облачная погода, на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Ночью начиная с запада территории Латвии достигнет зона осадков, которая будет перемещаться на восток. Минимальная температура воздуха ночью составит +4…+9 градусов.

Во второй половине дня на западе страны местами возможны сильные ливни и грозы.

В воскресенье будет дуть южный, юго-восточный ветер до 4-9 метров в секунду, в Курземе и на побережье - порывами до 15-17 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +9…+14 градусов.

В Риге в течение дня ожидаются осадки, а температура не превысит +14 градусов.