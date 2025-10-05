Baltijas balss logotype
Данные по транзакциям карт жителей Латвии: куда ездили и сколько тратили

Наша Латвия
Дата публикации: 05.10.2025
grani.lv
Изображение к статье: Данные по транзакциям карт жителей Латвии: куда ездили и сколько тратили

Данные по транзакциям с платёжных карт позволяют сделать выводы о туристических привычках жителей Латвии летом. В июне, июле и августе они чаще всего расплачивались картами в разных странах Европы — особенно в Польше, Германии, Италии, Испании и Швеции, а также регулярно ездили к ближайшим соседям — в Литву и Эстонию.

«Этим летом главными направлениями для латвийцев по статистике платежей стали Польша, Германия и Италия. Популярность этих стран объясняется спросом на поездки и высоким уровнем расходов в туристический сезон. Значительные объёмы транзакций зарегистрированы также в Испании и Франции, что подтверждает неизменную привлекательность Центральной и Южной Европы. Кроме того, Швеция выделяется сравнительно высоким количеством операций по картам, что указывает на её популярность как туристического направления», — рассказала эксперт Екатерина Зинича.

Краткие поездки в соседние страны

Этим летом жители Латвии особенно активно выбирали ближние направления. Литва, Эстония и Польша отличались регулярной платёжной активностью, что свидетельствует о частых коротких выездах и ежедневных расходах за пределами страны. Больше всего транзакций зафиксировано в Литве — свыше 82 тысяч за лето. Средняя сумма одной операции составляла 26 евро в Литве, 24 евро в Эстонии и 25 евро в Польше. Это указывает на типичный стиль коротких поездок — частые покупки на небольшие суммы.

Популярные зарубежные направления — более крупные траты

Жители Латвии активно путешествовали и в более дальние уголки Европы. В Германии и Италии фиксировалось множество платежей, при этом в Италии средняя сумма транзакции составила 37 евро — самая высокая среди популярных направлений. В Испании, Франции и Швеции средний чек был около 30 евро. Реже, но тоже заметные траты были зарегистрированы в Нидерландах, Великобритании, Финляндии, Норвегии, Греции и других странах, что демонстрирует разнообразие туристических маршрутов.

Кроме того, летом увеличилось использование кредитных карт, так как клиенты применяли их не только для платежей, но и ради дополнительных преимуществ, например, туристической страховки.

Эксперты напоминают: при поездках в страны, где не используется евро, например, в Польшу или Скандинавию, стоит внимательно относиться к валюте расчётов и снятия наличных — зачастую выгоднее выбирать местную валюту.

#отпуск #карты
Видео