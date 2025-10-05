Обычное утро превратилось в незабываемый день для 23-летнего строителя из Курземе. Последовав внезапному порыву купить лотерейный билет, он выиграл 100 000 евро и теперь строит планы на будущее.

Прошлая неделя стала особенной для 23-летнего жителя Южной Курземе, который работает в строительстве. Молодой человек сорвал крупный выигрыш в «Лотерее столетия» (Simtgades loterijа) — 100 000 евро.

«Это произошло в будний день около половины восьмого утра. Я готовился к работе, и вдруг появилось чувство: надо купить лотерейный билет», — вспоминает счастливчик.

По его словам, в лотерею он играет примерно раз в три месяца. «Обычно трачу на это 20–30 евро. Раньше тоже покупал Simtgades loterijа, но самый большой выигрыш был всего 20 евро», — признается молодой человек.

Несколькими днями ранее удача уже слегка улыбнулась ему в Eurojackpot — выигрыш составил 10,40 евро. Тогда он задумался: забрать деньги или купить еще билет? «У меня было ощущение, что стоит попробовать еще. Сначала смотрел на билеты за три евро, но решил взять два Simtgades loterijа. Выиграл 10 евро — и купил еще два. Там выпало 5 евро, и именно за них я купил тот билет, который принес 100 000», — рассказывает он.

Момент выигрыша навсегда останется в памяти. «Начал стирать, и вдруг — столько нулей! Я автоматически вскочил на ноги, руки затряслись, сердце бешено колотилось.

Закрыл билет — видимо, от шока и недоверия. Потом снова открыл и убедился. Этого чувства словами не передать, но каждому такого желаю», — улыбается молодой человек.

Радость разделили близкие. «Девушка была в восторге, не верила, что с нами может произойти такое. Родственница, которая как раз закончила ночную смену, потом перезванивала, чтобы убедиться, что я действительно ей говорил о выигрыше, а не ей это приснилось», — добавляет он.

В тот же день победитель связался с Latvijas Loto и заявил выигрыш, а уже в пятницу оформил все необходимые документы. Теперь он с осторожностью строит планы на будущее. «Конечно, немного побалую себя, вложу в себя. Думаю о покупке недвижимости, которую можно будет сдавать, или, возможно, начну свой небольшой бизнес», — делится он.