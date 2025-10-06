Baltijas balss logotype
Это бесстыдно - общество возмутил случай, произошедший с мужчиной в кондитерской 4 830

Наша Латвия
Дата публикации: 06.10.2025
Neatkarīgā
Изображение к статье: Это бесстыдно - общество возмутил случай, произошедший с мужчиной в кондитерской

Являются ли чаевые знаком вежливости, благодарности или обязательным требованием? Мнения разделились. Очень распространенной практикой является оставлять чаевые в ресторанах, но, как свидетельствует запись на сайте «X», бывает, что чаевые требуют даже... в пекарне.

«Я почти всегда оставляю чаевые в ресторанах и подобных заведениях, но сегодня меня озадачило, что в булочной, после покупки круассана на вынос, у кассы мне предложили выбрать сумму чаевых на банковском терминале. Может быть, договоримся, что этот американский принцип здесь не вводим», — пишет Виестурс на сайте «X».

Гунтарс: Я никогда не оставляю чаевые в терминале. Я плачу электронно, чаевые наличными. Так получается более лично (неважно, что в барах часто есть система, когда они потом складывают эти деньги в общий котел и получают, например, повара).

Гатис: Если кафе не уважает покупателя, его нужно перестать посещать, зарплата сотрудников должна быть включена в цену булочки.

Deduktors: Для POS-продавцов и платежных систем это хороший бизнес, поэтому мы можем с уверенностью ожидать, что этот американский принцип будет внедрен.

Gunita: Это бесстыдно. Негативные отзывы в Google для таких заведений.

Илзе: Пока среди вариантов есть и 0, пока еще можно жить спокойно.

Имантс: Следующим шагом будет внедрение этого и в случае самообслуживания. (Видел в аэропорту в буфете самообслуживания).

#общепит
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(4)
  • Л
    Латтоптун
    6-го октября

    Есть такой клуб в Риге- Valhalla, пустой и мало востребованный. Так там на входе, приобретая билет подсовывают терминал и открыто говорят, что неплохо было бы оставить чаевые...Ты ещё в клуб не вошёл, а уже чаевые им подавай. Очень странное место.

    2
    0
  • 6-го октября

    всё должно оплачиваться по чеку, а чаевые это доп накрутка которая даже не всегда облагается налогом, так что я считаю это не законным. а рестораны берут чаевые за ХОРОШУЮ работу официанта и к булочным не относятся

    2
    0
  • JU
    Jazeps Urlauskis
    6-го октября

    Всегда даю мусорам и врачам чаевые, без этого никак

    9
    7
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    6-го октября

    Латышам пора привыкать мировой практике и наконец перестать ныть в комментариях. Набрались в Европе "опыта", тогда не стоит препятствовать его распространению в нашей Латвии.

    41
    11
Читать все комментарии

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

