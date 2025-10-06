Являются ли чаевые знаком вежливости, благодарности или обязательным требованием? Мнения разделились. Очень распространенной практикой является оставлять чаевые в ресторанах, но, как свидетельствует запись на сайте «X», бывает, что чаевые требуют даже... в пекарне.

«Я почти всегда оставляю чаевые в ресторанах и подобных заведениях, но сегодня меня озадачило, что в булочной, после покупки круассана на вынос, у кассы мне предложили выбрать сумму чаевых на банковском терминале. Может быть, договоримся, что этот американский принцип здесь не вводим», — пишет Виестурс на сайте «X».

Гунтарс: Я никогда не оставляю чаевые в терминале. Я плачу электронно, чаевые наличными. Так получается более лично (неважно, что в барах часто есть система, когда они потом складывают эти деньги в общий котел и получают, например, повара).

Гатис: Если кафе не уважает покупателя, его нужно перестать посещать, зарплата сотрудников должна быть включена в цену булочки.

Deduktors: Для POS-продавцов и платежных систем это хороший бизнес, поэтому мы можем с уверенностью ожидать, что этот американский принцип будет внедрен.

Gunita: Это бесстыдно. Негативные отзывы в Google для таких заведений.

Илзе: Пока среди вариантов есть и 0, пока еще можно жить спокойно.

Имантс: Следующим шагом будет внедрение этого и в случае самообслуживания. (Видел в аэропорту в буфете самообслуживания).