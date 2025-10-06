Baltijas balss logotype
Ситуация с безопасностью для нас будет все сложнее - секретарь МВД 8 233

Наша Латвия
Дата публикации: 06.10.2025
tv24
Изображение к статье: Ситуация с безопасностью для нас будет все сложнее - секретарь МВД

Ситуация с безопасностью в Балтии стремительно усложняется, и Латвии необходимо быть готовой к провокациям России, заявил депутат Сейма и парламентский секретарь МВД Игорь Раев, подчеркнув важность учиться на опыте соседних стран и в нужный момент перехватывать инициативу.

Игорь Раев в передаче TV24 «Kārtības rullis» подчеркнул, что ситуация с безопасностью в Балтии становится всё более сложной и призвал Латвию быть готовой к провокациям России, опираясь также на опыт соседних стран.

«Нужно понимать: ситуация с безопасностью в нашем регионе не улучшается и улучшаться не будет, она будет становиться всё сложнее, потому что наш сосед на востоке такой, какой он есть. Мы сейчас ничего с этим сделать не можем. Но мы можем быть готовы к его вызовам и действиям», — заявил Раев.

В качестве примера он привёл Польшу, которая во время учений «Запад» закрыла свою границу. Такой шаг, по мнению Раева, был правильным. Он отметил, что важно оценивать конкретную ситуацию: в каком положении находится государство, что делает противник, и принимать соответствующее решение. «Это та ситуация, в которой нам было бы полезно перехватить инициативу, чтобы [Путин] реагировал на наши действия. Чтобы он понял: провокация в этом месте не удастся. А дальше пусть он думает, что делать», — подчеркнул депутат.

#безопасность #мнения
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(8)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    6-го октября

    в которой нам было бы полезно перехватить инициативу -- То есть закрыть границу раньше, чем начнуться учения?

    7
    1
  • AE
    Al Ekses
    6-го октября

    Не трогайте Игорса Раевса. Это, как известно по произведению классика, человек, честно заработавший свои банки с вареньем и мешки с печеньем.

    17
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    6-го октября

    Игорь Раев -- Редакция! Ну сколько можно вам долбить - пишите правильно - Игорьс Раевс!

    13
    4
  • П
    Процион
    6-го октября

    Ничего иного от Раева не следовало ожидать. Он кормится от раздувания антироссийской военной истерии.

    33
    2
  • ji
    jurijs ivanovs
    6-го октября

    сколько можно об этом говорить ? всем это уже надоело ! в это давно уже никто не верит ! надо говорить не про россию и путина а об экономической ситуации в латвии ! искать деньги не на оружие а на здравоохранение и образование ! пенсии и пособия ! строительство жилья и продукты питания ! вот это и будет тогда безопасность для латвии ! СЛАВА УКРАИНЕ ! СЛАВА РИНКЕВИЧУ И ЗЕЛЕНСКОМУ !

    9
    7
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    6-го октября

    А "провокации России" будут устраивать латвийские военные, военные НАТО или тупо наемники? Уточните пожалуйста.

    21
    3
  • ji
    jurijs ivanovs
    6-го октября

    а мы считаем что всё это неправда и реально никакой опасности от россии нет никогда не было и не будет ! мы боимся не россию а фашистов ! нционалистов бандеровцев ! СЛАВА УКРАИНЕ ! ПУТИН ПЛОХОЙ ! А ЗЕЛЕНСКИЙ ХОРОШИЙ ! А РИНКЕВИЧ ЛУЧШЕ ВСЕХ !

    5
    7
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    jurijs ivanovs
    6-го октября

    Тиха українська ніч, але сало краще переховати!

    6
    2
Читать все комментарии

Видео