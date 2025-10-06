Ситуация с безопасностью в Балтии стремительно усложняется, и Латвии необходимо быть готовой к провокациям России, заявил депутат Сейма и парламентский секретарь МВД Игорь Раев, подчеркнув важность учиться на опыте соседних стран и в нужный момент перехватывать инициативу.

Игорь Раев в передаче TV24 «Kārtības rullis» подчеркнул, что ситуация с безопасностью в Балтии становится всё более сложной и призвал Латвию быть готовой к провокациям России, опираясь также на опыт соседних стран.

«Нужно понимать: ситуация с безопасностью в нашем регионе не улучшается и улучшаться не будет, она будет становиться всё сложнее, потому что наш сосед на востоке такой, какой он есть. Мы сейчас ничего с этим сделать не можем. Но мы можем быть готовы к его вызовам и действиям», — заявил Раев.

В качестве примера он привёл Польшу, которая во время учений «Запад» закрыла свою границу. Такой шаг, по мнению Раева, был правильным. Он отметил, что важно оценивать конкретную ситуацию: в каком положении находится государство, что делает противник, и принимать соответствующее решение. «Это та ситуация, в которой нам было бы полезно перехватить инициативу, чтобы [Путин] реагировал на наши действия. Чтобы он понял: провокация в этом месте не удастся. А дальше пусть он думает, что делать», — подчеркнул депутат.