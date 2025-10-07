На прошлой неделе, пересекая железнодорожные пути на электромопеде, погибли две 13-летние девочки, которые не заметили приближающийся с другой стороны поезд, неспособный остановиться вовремя. Этот случай вызвал бурные дискуссии как в коридорах Рижской думы, так и в обществе — кто виноват: железнодорожные переезды, молодёжь или сами средства передвижения?

«Моя дочь недавно тоже пострадала, катаясь на электромопеде, она ехала в темноте, всё могло закончиться по-разному. Стоит ли запрещать такие транспортные средства? Я не знаю, что нужно делать, но, по-видимому, правила должны быть строже, например, обязательный шлем. А так у дочери разбито колено, ужасно», — признался в передаче TV24 «Preses Klubs» продюсер и режиссёр Андрей Экис.

Он пояснил, что все ведь знают ямы в Риге — они никуда не исчезли. «Я не из тех, кто всё запрещает, мне кажется, должны быть какие-то правила», — указал Экис.

На платформе социальных сетей Threads люди обсуждают несчастный случай и высказывают своё мнение о том, кто должен нести ответственность.

Пользователь под псевдонимом @bngmdr пишет: «Как именно предприниматель “RIDE” или “BOLT” может быть ответственным за то, что какой-то родитель или другой взрослый добавил свои документы, а ребёнок потом этим воспользовался. Ну как?»

Другая пользовательница соглашается с мнением автора дискуссии: «Это ответственность родителей, а не RIDE, BOLT или кого-то ещё. Чтобы воспользоваться такой услугой, нужен телефон и банковская карта. Если родитель всё это передал и вообще не контролирует, что делает его ребёнок, то результат может быть трагическим. Во-вторых, ведь не сами дети учатся игнорировать хотя бы минимальные правила безопасности на дороге — родители либо сами такие же нарушители, либо им попросту всё равно.»

Ренарс отмечает, что снова обвиняют компанию за поведение безответственных родителей и невоспитанных детей: «Эти электросамокаты не быстрее велосипеда. Тогда единственная претензия к компании — не проверяется наличие прав, а не возраст. Авария произошла из-за несоблюдения правил дорожного движения. Каждому ведь объясняют — если переезд закрыт, нужно ждать. Где здесь вина компании?»

Также пользователь с ником @matainis_mv недоумевает: «Да, я тоже до конца не понимаю, почему виноват самокат… какая разница, на чём эти дети передвигались? Это могло случиться и при переходе пешком. Тогда что — обувные производители должны быть виноваты? Я согласен, что в сфере аренды транспорта бардак, но это другая тема. Нужно заниматься воспитанием детей, обществу нужно показывать пример на пешеходных переходах и перекрёстках. И на переездах нужно ставить полноценные шлагбаумы, которые закрывают и тротуары.»

Герда возражает ранее высказанным мнениям и уверена, что компания виновата в произошедшем: «Ride не требует верификации документов. Там просто наобум вводишь, что хочешь — и едешь. Считаю, что это прямая вина компании. Они знают, что этими штуками пользуются несовершеннолетние, но ничего не изменили в своей политике.»

@inga_w86: «Если я правильно поняла, то этот поставщик услуги вообще не проводил никакой верификации личности — просто в приложении вводишь, что подтверждаешь свой возраст, и всё. Я вот думаю — разве перед тем, как разрешать таким работать на рынке, Центр по защите прав потребителей (PTAC) не проводит никаких проверок? Bolt, по крайней мере, требует действующее водительское удостоверение.»

@proaggresives: «Кажется, все немного забыли про ответственность родителей. Неудивительно, что трудно найти учителей…»

@gunarsfff750: «Шеринг надо вообще запретить. Каждое средство передвижения, которым ты управляешь, должно быть в твоей собственности. Хоть велосипед. К каждому средству надо привыкнуть, чтобы уметь им управлять. Или пользоваться общественным транспортом, где есть водитель.»

@ieva_laiveniece: «На мой взгляд, это используется как прецедент, чтобы начать вводить более строгие правила для компаний по шерингу транспортных средств — с проверкой возраста. Ок, у Bolt и Citybee машину можно взять только с правами, и у Bolt ещё нужен стаж. Но самокатами и другими средствами передвижения пользуются даже такие, у кого руль самоката выше головы, и соответственно — никакие или очень слабые знания по ПДД.»

@osiits69: «И вообще в случае с теми девочками — никто не виноват, просто не то место и не то время. Поставь туда хоть камень, но если бы кто-то другой был на месте девочек, он бы тоже не знал, идёт ли другой поезд… Главное — найти виновного и всё запретить или ограничить. Поэтому в нашей стране с несовершеннолетними всё так плохо — они становятся самостоятельными только по достижении совершеннолетия. И многому учатся только тогда, когда становятся взрослыми, потому что раньше "готовым" их не сделать.»

