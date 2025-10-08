В ночь на четверг и утром в западных и центральных регионах Латвии ожидается дождь, прогнозируют синоптики.

Осадки будут преимущественно небольшими. Небо будет облачным, на востоке страны облаков будет меньше. Местами образуется туман.

При слабом и умеренном южном ветре минимальная температура ночью составит от +1 градуса в Латгале до +11 градусов на побережье.

Днем будет переменная облачность, местами возможен небольшой дождь. Будет дуть слабый южный ветер, в Курземе - западный. Воздух прогреется до +9...+15 градусов.

В Риге в четверг будет преимущественно облачно, временами возможен небольшой дождь и дымка. Температура воздуха во второй половине дня поднимется до +12 градусов.