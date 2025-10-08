Baltijas balss logotype
Кофе в Латвии за год подорожал на 35%. Зато картошка стала дешевле

Наша Латвия
Дата публикации: 08.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Кофе в Латвии за год подорожал на 35%. Зато картошка стала дешевле

В сентябре этого года годовая инфляция в Латвии составила 4,1%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

В сентябре 2025 года по сравнению с сентябрем 2024 года наибольшее влияние на изменение среднего уровня потребительских цен оказал рост цен на продукты питания и безалкогольные напитки (+1,8 п. п.). Существенное влияние оказали также связанные с жильем товары и услуги (+0,7 п. п.), транспортные товары и услуги (+0,3 п. п.), а также алкогольные напитки и табачные изделия (+0,3 п. п.).

В группе продуктов питания и безалкогольных напитков цены за год увеличились на 6,8%.

Наибольшее влияние на рост среднего уровня цен в этой группе в течение года оказали цены на кофе (+35,1%). Подорожали мясо домашней птицы (+20,8%), шоколад (+24%), яйца (+18,9%), сливочное масло (+19,7%), говядина (+27,5%), фруктовые и овощные соки (+8,3%).

Кое что подешевело. Например, свежие овощи (-2,4%), сахар (-12,5%), свежая и охлажденная рыба (-7,7%), картофель (-3,4%) и оливковое масло (-5,1%).

Табачные изделия за год подорожали в среднем на 9,6%, а алкогольные напитки - на 0,8% за счет подорожания крепких алкогольных напитков и вина. В то же время подешевело пиво.

Существенный рост цен за год был на электроэнергию (+10,8%). Дороже стали услуги по обслуживанию жилья (+7,8%), природный газ (+10,9%), услуги по содержанию и ремонту жилья (+12,3%). Подешевели отопление (-4,5%) и твердое топливо (-4,1%).

Средний уровень цен на ресторанные и гостиничные услуги за год увеличился на 5,7%. Дороже стали услуги общепита, в том числе отмечен рост цен на услуги ресторанов и кафе - на 4,5%, услуги столовых - на 6%, заведений фастфуда - на 7%. На 9,6% за год подорожали гостиничные услуги.

#цены #инфляция
Видео