Локомотивом этой важной социальной инициативы, как и прежде, выступают Maxima Latvija и Bērnu slimnīcas fonds.

В основе движения Ēstprieks — внедрение современного, полезного и специально адаптированного меню для маленьких пациентов. Это вкусная, сбалансированная еда, которая помогает не только восстановить силы, но и поднимает настроение детям — пациентам единственной детской университетской больницы Латвии.

Чем кормят в детской больнице?

Каждый год в отделениях BKUS лечатся около 15 000 детей и подростков со всей Латвии — с самыми разными диагнозами и проблемами здоровья. У многих из них есть пищевая непереносимость или аллергия, поэтому специалисты кухни особенно тщательно разрабатывают индивидуально сбалансированные блюда, которые помогают конкретному ребёнку быстрее выздороветь.

За последние годы питание маленьких пациентов изменилось в лучшую сторону. При этом ежегодно в Детской больнице готовятболее 300 000 блюд, разработанных с учётом семи различных диет — для детей с сахарным диабетом, целиакией и другими особенностями здоровья. За завтраки, обеды, полдники и ужины пациентов Детской больницы ежедневно отвечает команда из 30 человек.

Понятно, что сбалансированное питание важно для каждого ребенка, но особенно — в процессе лечения. Сегодня, если ребёнок оказывается на больничной койке, родители могут не волноваться за качество еды — она действительно отвечает всем современным представлениям о полноценном рационе.

Суп-гуляш и блинчики с клубничным вареньем

Качественное детское питание, выстроенное по индивидуальным диетам, не может стоить дёшево. Благодаря поддержке движения Ēstprieks, помимо финансирования Министерства здравоохранения, блюда в Детской больнице становятся не только полезными, но и вкусными, разнообразными — и к тому же красиво оформленными.

Замечательно также то, что меню для пациентов BKUS составляется на 14 дней: каждый день детям предлагают что-то новое. Не случайно за последние пять лет удовлетворённость питанием среди пациентов выросла втрое и достигла 75 %.

Любимыми блюдами малышей в этом году стали гуляш-суп, лазанья, цельнозерновые блинчики с клубничным вареньем, а также салат из помидоров и огурцов со сметаной.

Чтобы привлечь внимание к роли питания в процессе лечения, Bērnu slimnīcas fonds, Bērnu slimnīca и Maxima Latvija открыли масштабную благотворительную и просветительскую кампанию Ēstprieks, которая продлится до 3 ноября.

На старте кампании журналисты и партнёры проекта смогли заглянуть за кулисы — прямо на больничную кухню. Они увидели, как устроен технологический процесс, какие люди работают на кухне и с какой заботой здесь готовят еду.

Поверьте, всё как в лучшем ресторане — только любви и внимания в каждое блюдо здесь вкладывается гораздо больше. Безупречная чистота, строгое соблюдение санитарных норм и высокое качество используемых продуктов — всё это впечатляет.

Кампанию здорового питания открывают председатель правления Детской больницы Валтс Аболс и председатель правления фонда Детской больницы Лиене Дамбиня. (Пресс-фото)

Родители интересуются рецептами больничных блюд!

«Мы делаем всё, чтобы уменьшить тревогу, боль и страх наших пациентов. Создаём уютную среду, предлагаем разнообразную и вкусную еду, радуем детей сюрпризами, которые готовят наши педагоги — всё это помогает выздоравливать.

Вместе с партнёрами движения Ēstprieks мы добились того, что дети и родители с радостью ждут каждую трапезу. Особенно приятно, когда родители просят у нас рецепты и что-то меняют в питании семьи после пребывания ребёнка в больнице.

Мы хотим, чтобы в каждой семье формировались здоровые пищевые привычки, поэтому показываем пример и поддерживаем наших нутриционистов, которые неустанно объясняют, как правильно заботиться о питании ребёнка каждый день», — говорит председатель правления BKUS Валтс Аболс.

«Вот уже пять лет движение Ēstprieks является отличным примером того, как совместными усилиями можно улучшить повседневность детей в больнице — сделав питание не только здоровым, но и по-настоящему вкусным и радостным.

Мы искренне благодарны Maxima Latvija за создание этого движения и его устойчивое развитие, а также всем латвийским производителям, которые ежегодно жертвуют свои продукты для детских обедов. Благодаря этой поддержке пациенты Детской больницы ежедневно получают разнообразное и сбалансированное питание», — подчеркнула на открытии осенней кампании Ēstprieks руководитель Bērnu slimnīcas fonds Лиене Дамбиня.

Миссия добра: пять лет вместе с больницей

«В центре внимания Maxima Latvija — забота о семьях Латвии, в том числе о возможности предложить каждому ребёнку вкусные и сбалансированные блюда. Поэтому с энтузиазмом мы стали инициаторами движения Ēstprieks, помогая воплощать эту заботу в жизнь. Эта инициатива, созданная вместе с Bērnu slimnīca, Bērnu slimnīcas fonds и ответственными партнёрами, не только заботится о питании пациентов, но и повышает осведомлённость общества о значении сбалансированного питания — особенно для детей и подростков.

Мы рады уже пятый год вдохновлять это движение, обеспечивая качественное и разнообразное меню, способствующее выздоровлению детей и мотивирующее семьи формировать здоровые привычки дома.

Мы верим, что каждый ребёнок в больнице будет ждать свою трапезу с радостью», — отметила руководитель по коммуникациям Maxima Latvija Лиене Дупате-Угале.

Инициатива Ēstprieks родилась в 2020 году в сотрудничестве с Bērnu slimnīcas fonds, Bērnu slimnīca и Maxima Latvija. Её цель — дополнить государственное финансирование питания, предлагая маленьким пациентам вкусные, полезные и разнообразные блюда, основанные на местных продуктах. Партнёры движения — Ezerkauliņi, Mārupes siltumnīcas, Alpro, Smiltenes Piens, Balticovo, Latvijas Maiznieks и Rēzeknes Gaļas Kombināts — помогают делать это возможным.

Что может сделать каждый из нас?

Любой желающий может поддержать благородное движение Ēstprieks. Сделать это можно несколькими способами:

— покупая специальные развивающие тетради в магазинах Maxima Latvija и интернет-магазине Barbora;

— перечисляя накопленные бонусы карты PALDIES;

— жертвуя депозит через автоматы по приёму тары в магазинах Maxima Latvija.

Подробнее о движении здорового питания Ēstprieks и возможностях поддержки читайте на сайте www.maxima.lv/estprieks.

Отличные полезные рецепты для детей ищите на www.Estprieks.com!