В Латвии зарегистрированы первые семь случаев гриппа в этом сезоне, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

Центр отмечает, что в целом распространение гриппа остается низким, тогда как доля подтвержденных случаев Covid-19 незначительно увеличилась - с 8,9% до 11,4%.

Пять случаев гриппа зарегистрированы в Риге, по одному - в Елгаве и Даугавпилсе.

На прошлой неделе были госпитализированы 36 пациентов с Covid-19, а всего в больницах находились 75 человек с этой инфекцией. Зарегистрировано также десять случаев смерти пациентов с подтвержденным Covid-19.

Распространение острых респираторных инфекций в Латвии остается низким. В рамках мониторинга в 44 практиках семейных врачей доля пациентов с симптомами таких инфекций составила 18% общего числа.