Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода (Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība - LVSADA) выражает удовлетворение рекомендацией президента государства Эдгара Ринкевича, адресованной премьер-министру Эвике Силине, уделять больше внимания не только вопросам безопасности, но и укреплению системы здравоохранения, которая нуждается в срочном улучшении.

Однако, указывает профсоюз, к сожалению в проекте бюджета не предусмотрено существенного дополнительного финансирования здравоохранения, поэтому его доля в ВВП не увеличится, а наоборот — сократится. Тем самым нарушаются «Основные направления общественного здравоохранения на 2021–2027 годы». Согласно расчётам Министерства здравоохранения, разница между предусмотренным в этих основах и фактически выделенным правительством финансированием составляет около 650 миллионов евро. В результате доступность и качество медицинской помощи в следующем году не улучшатся, а ухудшатся.

Профсоюз также напоминает, что для укрепления конкурентоспособности, устойчивости и социальной справедливости страны Европейская комиссия рекомендовала Латвии:

обеспечить, чтобы государственное финансирование покрывало растущие потребности не только в сфере обороны, но и в здравоохранении и социальной защите;

укрепить устойчивость и доступность системы здравоохранения, в том числе за счёт дополнительных человеческих и финансовых ресурсов.

По мнению медиков, правительство Латвии игнорирует эти важные рекомендации и, по сути, планирует «морить голодом» систему здравоохранения. Таким образом, разработанный Кабинетом министров проект государственного бюджета на 2026 год приведёт к обратному результату — снизит конкурентоспособность страны, нанесёт ущерб её устойчивому развитию и подорвёт социальную справедливость. "Такой проект бюджета нельзя утверждать", - подытоживают врачи.