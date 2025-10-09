Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Латвийские врачи объявили, что доступность и качество медпомощи в следующем году ухудшатся 5 871

Наша Латвия
Дата публикации: 09.10.2025
kasjauns.lv
Изображение к статье: Латвийские врачи объявили, что доступность и качество медпомощи в следующем году ухудшатся

Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода (Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība - LVSADA) выражает удовлетворение рекомендацией президента государства Эдгара Ринкевича, адресованной премьер-министру Эвике Силине, уделять больше внимания не только вопросам безопасности, но и укреплению системы здравоохранения, которая нуждается в срочном улучшении.

Однако, указывает профсоюз, к сожалению в проекте бюджета не предусмотрено существенного дополнительного финансирования здравоохранения, поэтому его доля в ВВП не увеличится, а наоборот — сократится. Тем самым нарушаются «Основные направления общественного здравоохранения на 2021–2027 годы». Согласно расчётам Министерства здравоохранения, разница между предусмотренным в этих основах и фактически выделенным правительством финансированием составляет около 650 миллионов евро. В результате доступность и качество медицинской помощи в следующем году не улучшатся, а ухудшатся.

Профсоюз также напоминает, что для укрепления конкурентоспособности, устойчивости и социальной справедливости страны Европейская комиссия рекомендовала Латвии:

обеспечить, чтобы государственное финансирование покрывало растущие потребности не только в сфере обороны, но и в здравоохранении и социальной защите;

укрепить устойчивость и доступность системы здравоохранения, в том числе за счёт дополнительных человеческих и финансовых ресурсов.

По мнению медиков, правительство Латвии игнорирует эти важные рекомендации и, по сути, планирует «морить голодом» систему здравоохранения. Таким образом, разработанный Кабинетом министров проект государственного бюджета на 2026 год приведёт к обратному результату — снизит конкурентоспособность страны, нанесёт ущерб её устойчивому развитию и подорвёт социальную справедливость. "Такой проект бюджета нельзя утверждать", - подытоживают врачи.

Читайте нас также:
#медицина #финансы
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
12

Оставить комментарий

(5)
  • ES
    Ella Stroika
    9-го октября

    А что, разве может быть ещё хуже? Народ уничтожаем? Чтоб вам в Латвии лечиться, без привелегий.

    1
    0
  • lo gos
    lo gos
    9-го октября

    Здорово, подыхайте, латыши, вам всем писец, ха-ха вас уничтожит собственное правительство, а не Путин,

    21
    1
  • A
    Aleks
    9-го октября

    Кого из харедимов или нахлебников(по русски)волнует система здравоохранения Латвии и тем более латыши с русскими? Их то в Израиле ненавидят,а уж тут и говорить нечего...😈🔯👽

    8
    3
  • R
    R.
    Aleks
    9-го октября

    Казалось бы тема про медицину в Латвии, казалось бы, причем тут евреи. Но подвинувшийся рассудком Александр Драпеко (Aleks) и тут к своей любимой теме перешел. Обычная медицина по отношению к Драпеко бессильна, тут нужен хороший психиатр.

    0
    0
  • R
    R.
    Aleks
    10-го октября

    Драпеко, и если тебе понадобится идти к врачу, ты не забудь проверить родословную врача, чтобы в ней не оказалось ни капли еврейской крови. А то тебя кондрашка хватит в твои 62 года.

    0
    0
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Куда пропал выдворенный из Латвии пенсионер Григорий?
Изображение к статье: Куда пропал выдворенный из Латвии пенсионер Григорий?
Недоперепили! Сбор от акциза на алкоголь демонстрирует падение
Изображение к статье: Недоперепили! Сбор от акциза на алкоголь демонстрирует падение
Сдавали жилье в итернете? - Заплатите налог за три года! - Сюрприз от СГД
Изображение к статье: Сдавали жилье в итернете? - Заплатите налог за три года! - Сюрприз от СГД
Приходится рыться в гнилье! Покупательница возмущена качеством овощей в супермаркетах
Изображение к статье: Приходится рыться в гнилье! Покупательница возмущена качеством овощей в супермаркетах
Изображение к статье: В пятницу местами порывистый ветер разгонит облака
В пятницу местами порывистый ветер разгонит облака 78
Изображение к статье: Больницу травматологии и ортопедии возглавит Кристине Валдуса
Больницу травматологии и ортопедии возглавит Кристине Валдуса 249
Изображение к статье: Опять двойка: вузы Латвии не попали даже в первую тысячу лучших университетов мира
Опять двойка: вузы Латвии не попали даже в первую тысячу лучших университетов мира 1 651
Изображение к статье: Важно для всех пенсионеров Латвии: индексация, возраст, базовые выплаты
Важно для всех пенсионеров Латвии: индексация, возраст, базовые выплаты 3111

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Куда пропал выдворенный из Латвии пенсионер Григорий?
Наша Латвия
Куда пропал выдворенный из Латвии пенсионер Григорий? 21
Изображение к статье: Недоперепили! Сбор от акциза на алкоголь демонстрирует падение
Наша Латвия
Недоперепили! Сбор от акциза на алкоголь демонстрирует падение 226
Изображение к статье: Президент Европарламента встретится с премьер-министром и спикером Сейма
Политика
2
Президент Европарламента встретится с премьер-министром и спикером Сейма 2 70
Изображение к статье: Какое хищное животное скрыто в вашем знаке Зодиака
Люблю!
Какое хищное животное скрыто в вашем знаке Зодиака 427
Изображение к статье: Сдавали жилье в итернете? - Заплатите налог за три года! - Сюрприз от СГД
Наша Латвия
Сдавали жилье в итернете? - Заплатите налог за три года! - Сюрприз от СГД 846
Изображение к статье: F-80 Shooting Star широко применялись на начальном этапе войны в Корее.
ЧП и криминал
Без объявления войны: зачем 75 лет назад США расстреляли мирный советский аэродром 679
Изображение к статье: Куда пропал выдворенный из Латвии пенсионер Григорий?
Наша Латвия
Куда пропал выдворенный из Латвии пенсионер Григорий? 21
Изображение к статье: Недоперепили! Сбор от акциза на алкоголь демонстрирует падение
Наша Латвия
Недоперепили! Сбор от акциза на алкоголь демонстрирует падение 226
Изображение к статье: Президент Европарламента встретится с премьер-министром и спикером Сейма
Политика
2
Президент Европарламента встретится с премьер-министром и спикером Сейма 2 70

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео