В четверг местами в Латвии, преимущественно в центральной части страны, ожидается небольшой дождь и туман, прогнозируют синоптики, пишет ЛЕТА.

Самая солнечная погода сохранится в Латгале и на востоке Видземе, солнце покажется также на западе Латвии.

Будет дуть слабый южный ветер, в Курземе — западный. Температура воздуха поднимется до +9..+15 градусов.

В Риге будет пасмурно и туманно, временами ожидается небольшой дождь, больше всего осадков - утром. Будет дуть слабый южный ветер, воздух прогреется до +11..+12 градусов.

Над Латвией в данный момент протянулся атмосферный фронт.