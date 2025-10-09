Baltijas balss logotype
Переход на обучение на госязыке проходит непросто 0 176

Наша Латвия
Дата публикации: 09.10.2025
LETA
Изображение к статье: Переход на обучение на госязыке проходит непросто
ФОТО: Youtube

В этом учебном году обучение во всех классах школ началось исключительно на государственном языке, и нынешний год завершит переход к так называемой единой школе, пишут общественные СМИ.

Чтобы выяснить, с какими трудностями сталкиваются бывшие школы нацменьшинств, депутаты комиссии Сейма по вопросам гражданства, миграции и сплочению общества 8 октября провели выездное заседание в одном из таких учебных заведений - 75-й Рижской основной школе, где раньше обучение велось на русском языке.

Большинство учащихся этой школы - из семей, которые дома говорят по-русски. Лишь после перехода на единую школу в младшие классы начали приходить дети из латышских семей. Проблем в школе остается много. Об этом свидетельствуют, например, результаты централизованного экзамена по латышскому языку в 9-х классах - средний показатель составил всего 28%, и директор школы признает эти результаты слабыми.

В ходе почти полуторачасового общения депутатов с педагогами выяснилось, что из почти 300 учащихся школы у нескольких десятков знания латышского языка недостаточны, им трудно участвовать в учебном процессе. Директор школы Рамина Скуя рассказала, что в школе работает поддерживающий персонал, организованы дополнительные занятия по латышскому языку и чтению, но учащиеся их посещают плохо - отсутствуют мотивация и возможности общения в латышской среде.

"Как часто ученики общаются между собой на латышском вне уроков? Большинство отвечает, что редко, а другая часть - никогда. На переменах мы не ходим и не заставляем их говорить по-латышски, но стараемся показывать пример сами. А собственный пример важнее всего. Если мы, учителя, идем по коридору и сами общаемся по-русски, мы не можем требовать и ожидать, что учащиеся будут делать иначе", - говорит Скуя.

#образование #латышский язык
Оставить комментарий

