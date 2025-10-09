Baltijas balss logotype
В Риге по Земитанскому мосту с сегодняшнего дня надо ехать иначе

Наша Латвия
Дата публикации: 09.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: В Риге по Земитанскому мосту с сегодняшнего дня надо ехать иначе
ФОТО: LETA

С сегодняшнего дня в Риге на мосту Земитана планируется открыть движение по вновь построенным полосам, сообщили агентству LETA в Рижской думе.

Сегодня ночью движение транспорта в направлении из центра в Пурвциемс было перенаправлено на правую сторону моста. А с 10 октября движение в направлении из Пурвциемса в центр будет организовано по средней части моста.

Как сообщалось ранее, реконструкция моста Земитана началась в ноябре прошлого года.

Планировалось, что в целом реконструкция моста обойдётся до 24,2 миллиона евро. Из этой суммы софинансирование самоуправления составит 3,6 миллиона евро. Рижская дума также решила взять заём в размере 20,5 миллиона евро на реконструкцию моста.

Мост может быть обновлён к осени 2026 года. После реконструкции существенно улучшится доступность среды для пешеходов, велосипедистов и лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Читайте нас также:
#рига #дорожное движение #ремонт дорог
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV


Видео