Каждый октябрь пенсионеры ждут с нетерпением — ведь именно тогда проводится ежегодная индексация пенсий. В связи с этим журнал Likums un Taisnība пригласил на разговор председателя Латвийской федерации пенсионеров Айю Барчу, чтобы узнать, как она оценивает процесс индексации, а также обсудили пенсии за выслугу лет, введение базовой пенсии и возможное повышение пенсионного возраста.

Октябрьская индексация: хорошая или плохая?

— Если говорить об индексации пенсий, этот октябрь для пенсионеров — удачный или не очень, по сравнению с предыдущими годами?

— Индексация пенсий, которая в Латвии проводится уже много лет один раз в году — в октябре, в целом является положительным явлением. Если в прошлом году при расчете использовалось 50% средней суммы социальных взносов, то в этом году уже 100%. Это значит, что те, кто работал дольше и платил больше взносов, получат более высокую индексацию.

Теперь индексация проводится также с учетом трудового стажа — не только того, который был при выходе на пенсию, но и актуального на сегодняшний день, то есть на 1 октября. В начале этого года было 436,9 тыс. получателей государственных пенсий по возрасту, из которых 16% продолжают работать. Это означает, что их трудовой стаж теперь больше, чем в момент выхода на пенсию.

Индексации подлежат также пенсии по инвалидности. В Латвии около 5 тысяч инвалидов первой группы, и 16,8% из них трудоустроены. Среди инвалидов второй группы, получающих пенсию, таких 34 тысячи, и работающих среди них больше — 35,6%. Индексируются также пенсии по случаю потери кормильца и пенсии за выслугу лет. Однако социальные пособия не индексируются — их размер пересматривается ежегодно в январе.

— Насколько устойчива эта система индексации пенсий? Можно ли рассчитывать, что она сохранится через год, пять или десять лет?

— Думаю, что да. Следует подчеркнуть, что при индексации учитывается и общий трудовой стаж. Наибольший коэффициент ежегодно применяется к тем, чей стаж составляет 45 лет и более. Но у нас есть и много пожилых людей, которые проработали 50 лет и больше.

Еще один положительный момент: в прошлом году необлагаемый налогом минимум для пенсий составлял 500 евро, а в этом — уже 1000 евро. Если пенсионер является инвалидом, сумма еще выше — например, для инвалида третьей группы это 1000 плюс 120 евро.

На наш взгляд, нынешняя система достаточно упорядочена и справедлива. Конечно, недовольны те, у кого небольшой трудовой стаж, ведь их коэффициент ниже.

— Говоря о небольших пенсиях, время от времени поднимается вопрос о введении базовой пенсии. Когда, по вашему мнению, она могла бы быть установлена и какой могла бы быть её сумма?

— Базовая пенсия в Латвии, по сути, уже действует много лет. Эти деньги начисляются за каждый год трудового стажа каждому человеку, достигшему установленного законом пенсионного возраста. В настоящее время он составляет 65 лет, при этом необходимо иметь как минимум 20 лет трудового стажа. После этого рассчитывается государственная пенсия по возрасту и надбавка за стаж, накопленный до 31 декабря 1995 года.

Сейчас наш призыв, который обсуждается в Сейме и связан с бюджетом будущего года, заключается в том, чтобы начать выплачивать надбавку и за каждый год трудового стажа, начиная с 1 января 1996 года, тем пенсионерам, которым исполнилось 85 лет и больше. Министерство благосостояния подсчитало, что на это потребуется около 12 миллионов евро в год.

Мы считаем, что это требование и порядок расчета очень справедливы. Следующим шагом могло бы стать распространение этой меры на пенсионеров в возрасте 80 лет и старше, но, скорее всего, в будущем году это будет невозможно реализовать.

Министерство благосостояния оценивает, что надбавка могла бы составлять примерно два евро за каждый год трудового стажа. Если пожилой человек после 1996 года проработал 15–20 лет или больше, прибавка уже становится ощутимой. Есть случаи, когда 85-летний человек проработал после 1996 года 30 лет — для него это была бы весьма значительная сумма.