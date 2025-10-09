Baltijas balss logotype
«Вопреки безопасности!» В Риге обнаружен кабель, проложенный через дымоход 0 1223

Наша Латвия
Дата публикации: 09.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Вопреки безопасности!» В Риге обнаружен кабель, проложенный через дымоход
ФОТО: скриншот видео TV3

Рижанин Давис Денисс около года назад приобрёл квартиру на улице Маза Лубанас и вскоре был избран так называемым старшим по дому. Осознав, что забота о жилье не заканчивается за дверью собственной квартиры, молодой и энергичный мужчина добросовестно приступил к своим обязанностям, сообщает передача Bez Tabu (ТВ3).

Оказалось, что один из дымоходов в доме играет важную роль — в некоторых квартирах используются камины или отопительные печи. Вскоре Давис Денисс выяснил, что через этот дымоход проложен кабель, принадлежащий оператору Bite.

После обращения в компанию ответ поступил лишь спустя два месяца. Иными словами, оператор настаивал, что кабель проложен в дымоходе на законных основаниях.

Сертифицированный трубочист Оскар Рудзис в своей практике повидал много странных случаев, в том числе и провода в дымоходах. Однако он подчёркивает, что такие действия противоречат нормативному регулированию.

Любой посторонний предмет в дымоходе представляет собой угрозу. Именно поэтому и существуют правила, запрещающие такие вмешательства.

Компания Bite Latvija, в свою очередь, утверждает, что конкретный кабель был установлен ещё в 1987 году, и на тот момент правила это допускали. Оператор готов изменить расположение кабеля, однако для этого потребуется новый проект.

ТВ3

#недвижимость
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
