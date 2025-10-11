В субботу облачность в Латвии постепенно уменьшится, однако утром и в первой половине дня в отдельных районах ещё ожидаются кратковременные дожди, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦОСГМ), пишет ЛЕТА.

Будет преобладать умеренный западный, северо-западный ветер, в прибрежных районах порывами до 14 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит от +11 до +16 градусов.

В Риге облачность будет переменной, существенных осадков не ожидается. Ветер западного направления днём сменится на северо-западный, западный и немного усилится, порывами до 14 м/с. Воздух прогреется до +14...+15 градусов, прогнозирует ЛЦОСГМ.