Если в имени и фамилии есть зверь — вход в зоопарк свободный

Наша Латвия
Дата публикации: 11.10.2025
Изображение к статье: Если в имени и фамилии есть зверь — вход в зоопарк свободный

Сегодня и в воскресенье Рижский национальный зоопарк отмечает своё 113-летие традиционными «Днями животных», сообщили в зоопарке агентству LETA.

В рамках «Дней животных» особенно приветствуются посетители, в чьих именах или фамилиях содержится название какого-либо живого существа. Для таких гостей вход в зоопарк будет в два раза дешевле.

А если название животного (птици, рыбы, насекомого) присутствует как в имени, так и в фамилии, то в эти выходные вход в зоопарк, а также в его филиал «Цирули» будет бесплатным.

Если название животного указано на иностранном языке, то для подтверждения этого в кассе зоопарка необходимо предъявить словарную статью или другой достоверный источник.

