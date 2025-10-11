Организация движения на круговом перекрестке в Дрейлини, также называемого "тёщиным кругом", создаёт опасные ситуации, поскольку пешеходные переходы расположены слишком близко к кругу, сообщает передача "4-я студия" (LTV). Это место стало одной из "чёрных точек", где ежегодно происходит множество дорожно-транспортных происшествий.

Круг в Дрейлини прозвали "тёщиным", потому что когда-то рядом с ним находилось кафе с названием "У тёщи".

Эксперт по безопасности дорожного движения из CSDD Оскар Ирбитис указал, что при выезде с круга водитель сразу сталкивается с пешеходным переходом. Если ему нужно остановиться перед переходом, то все машины, едущие за ним, останавливаются в первой полосе, в результате чего она блокируется.

"Те, кто едут со стороны Юглы, а также те, кто ехали по второй полосе и теперь хотят выехать с круга, перестроившись в сторону Улброки, видят, что первая полоса занята, и из-за этого блокируется и вторая. В итоге пробка растягивается, и даже в направлении улицы Лубанас выехать невозможно. Если пешеходов станет больше, то встанет весь круг", — пояснил Ирбитис.

Член правления Латвийского бюро автостраховщиков Юрис Стенгревиц сообщил, что кольцевое пересечение в Дрейлини занимает третье место по количеству аварий — там ежегодно происходит около 80 дорожно-транспортных происшествий.

"Ясно, что если в одном месте происходит так много аварий, значит, с инфраструктурой что-то не так", — отметил Стенгревиц.

Ирбитис подчеркнул, что круг в Дрейлини — это место, где сходятся огромные транспортные потоки. В последнее время на интенсивность движения на кольце также влияет ремонт на Бауском шоссе (A7).

"Планируя пешеходные дорожки, велодорожки и тому подобное, следует по возможности избегать их концентрации или выхода на такие крупные перекрёстки. В данном случае даже смещение пешеходного перехода немного в ту или иную сторону ничего не даст, потому что интенсивность движения настолько велика, что даже если отодвинуть его на расстояние 10 машин, они тут же появятся, и всё равно всё встанет", — пояснил Ирбитис.

По его мнению, идеальным решением было бы создание многоуровневой развязки.

Опыт других стран показывает, что на таких крупных перекрёстках стараются перенаправить менее защищённых участников движения. Возможны разные решения — двухуровневый переход или регулируемый пешеходный переход, расположенный подальше от круга. На более мелких круговых перекрестках хорошим решением считается перенос пешеходных переходов подальше от самого круга.

О необходимости изменений в организации движения на круге в Дрейлини свидетельствует и активная жилая застройка в этом районе, которая в будущем приведёт к росту потока пешеходов.