«Куда делась брусчатка? Не продают ли её?» Рижане обеспокоены ремонтом некоторых улиц

Наша Латвия
Дата публикации: 11.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Куда делась брусчатка? Не продают ли её?» Рижане обеспокоены ремонтом некоторых улиц
ФОТО: LETA

Историческая брусчатка представляет большую ценность и богатство, поэтому, как только её обнаруживают, например, во время ремонтных работ, в обществе сразу возникают опасения по поводу её дальнейшей судьбы. Представитель Рижского самоуправления подчёркивает, что найденную брусчатку учитывают, сохраняют и информируют о ней хранителей исторического наследия, сообщает передача "4-я студия" (LTV).

Возле улицы Слокас, недалеко от железнодорожного переезда, продолжаются масштабные строительные работы. Один из местных жителей выразил в передаче "4-я студия" беспокойство по поводу того, куда делась сохранившаяся под асфальтовым покрытием историческая гранитная брусчатка.

В письме он спрашивал: "Куда она девается? Не дома ли у какого-то начальника? Не продают ли её или выбрасывают на свалку?"

Самоуправление категорически опровергло, что историческая брусчатка разворовывается. Руководитель Управления развития общественной инфраструктуры Рижского самоуправления Мартиньш Слимбахс рассказал, что с исторической брусчаткой во время ремонтных работ приходится сталкиваться довольно часто.

"В этом случае, как и во всех остальных, покрытие описывается — определяется его объём, и далее оно передаётся на хранение в департамент городской среды и мобильности, где эту брусчатку, в данном случае тесаную, сохраняют. Дополнительно, реализуя проект, мы, конечно, также информируем Национальное управление по охране культурного наследия о таком факте, и в соответствии с этим действует отлаженная система. После демонтажа брусчатка учитывается и доставляется в соответствующее место хранения".

Демонтированную историческую брусчатку подсчитывают и при необходимости повторно используют при укладке уличного покрытия.

"Обычно бывает так: если в рамках того же проекта предусмотрено её повторное использование, то её демонтируют и укладывают заново, но в этом случае такой вариант предусмотрен не был — тогда она передаётся на хранение. А дальше город, реализуя какой-либо проект, может использовать эту брусчатку. Если я не ошибаюсь, сейчас самоуправление реализует участок улицы Дзирнаву, где как раз было запланировано использовать больше такой брусчатки — в таких проектах она и применяется в будущем", — добавил представитель самоуправления.

В настоящее время на складе Рижского самоуправления хранится чуть более 6000 тонн исторической брусчатки. Это как тесаный гранитный булыжник, так и гранитные бордюры, блоки для стен и гранитные столбы.

Оставить комментарий

