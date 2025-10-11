Инвазивный борщевик Сосновского продолжает распространяться — на данный момент он занял более 11 000 гектаров по всей стране, сообщают общественные медиа.

Каждую осень полиция самоуправлений и представители служб инспектируют территории, устанавливая, что часть владельцев земель добросовестно продолжает борьбу с растением, а часть позволяет ему свободно расти. В Алуксненском крае зафиксированы случаи, когда владельцы лишь имитируют борьбу, небрежно кося и измельчая растения, чем фактически способствуют более широкому распространению семян. В этом году в крае было наложено несколько штрафов, сумма которых может превышать тысячу евро.

Полиция самоуправления осматривает конкретное имущество в Алуксне, о котором еще летом сообщалось, что на большой территории ничего не предпринимается. В августе холм был покрыт борщевиком, и, если взглянуть на ситуацию сейчас поверхностно, можно подумать, что работа выполнена добросовестно, но правоохранители утверждают: всё сделано халатно.

"Всё поле усыпано семенами. Существует высокая вероятность, что будет начат новый административный процесс. Это необходимо для оценки ситуации и привлечения соответствующего владельца земли к ответственности за то, что распространение борщевика не ограничено, а, по сути, лишь имитировано", — сообщил инспектор полиции самоуправления Алуксне Александр Фин.

В Алуксненском крае в прошлом году было начато 11 административных процессов за несоблюдение требований по борьбе с борщевиком, в этом году — девять. За такие нарушения можно получить предупреждение или денежный штраф: до 1500 евро для физических лиц и до 3000 — для юридических.

Тем не менее есть как физические, так и юридические лица, которые игнорируют наложенные штрафы.

В Алуксненском крае борщевик захватил около 270 гектаров земли. В управлении объединения показывают характерный пример — один владелец борется с борщевиком, а через канаву сосед ничего не делает.

"Осенью, когда активный сезон борщевика заканчивается, самоуправление в соответствии с планом ограничения борщевика организует обследование всех территорий. Во время таких проверок фиксируется, на каких участках борщевик уже зацвел. Мы производим фотофиксацию", — рассказала представитель управления волостей объединения Алуксненского края Ингрида Сниеде.

Борщевик по всей стране распространился почти на 11,5 тысячи гектаров, и ежегодно поступают сообщения о новых очагах.

"Если заросли борщевика находятся рядом с водоемами — реками или канавами — семена разносятся потоком воды, и борщевик появляется в новых местах. Также наблюдается, что после вырубки лесов борщевик часто появляется на этих участках", — рассказала директор департамента карантина растений Службы защиты растений Гунита Шкупеле.

Самыми эффективными средствами борьбы с инвазией являются регулярное скашивание и обработка средствами защиты растений. За несколько лет борщевик можно полностью искоренить на территории, однако использование химикатов разрешено не везде — оно запрещено на берегах рек и в других охранных зонах.