Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Начали штрафовать за борьбу с борщевиком «для галочки» 0 436

Наша Латвия
Дата публикации: 11.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Начали штрафовать за борьбу с борщевиком «для галочки»
ФОТО: LETA

Инвазивный борщевик Сосновского продолжает распространяться — на данный момент он занял более 11 000 гектаров по всей стране, сообщают общественные медиа.

Каждую осень полиция самоуправлений и представители служб инспектируют территории, устанавливая, что часть владельцев земель добросовестно продолжает борьбу с растением, а часть позволяет ему свободно расти. В Алуксненском крае зафиксированы случаи, когда владельцы лишь имитируют борьбу, небрежно кося и измельчая растения, чем фактически способствуют более широкому распространению семян. В этом году в крае было наложено несколько штрафов, сумма которых может превышать тысячу евро.

Полиция самоуправления осматривает конкретное имущество в Алуксне, о котором еще летом сообщалось, что на большой территории ничего не предпринимается. В августе холм был покрыт борщевиком, и, если взглянуть на ситуацию сейчас поверхностно, можно подумать, что работа выполнена добросовестно, но правоохранители утверждают: всё сделано халатно.

"Всё поле усыпано семенами. Существует высокая вероятность, что будет начат новый административный процесс. Это необходимо для оценки ситуации и привлечения соответствующего владельца земли к ответственности за то, что распространение борщевика не ограничено, а, по сути, лишь имитировано", — сообщил инспектор полиции самоуправления Алуксне Александр Фин.

В Алуксненском крае в прошлом году было начато 11 административных процессов за несоблюдение требований по борьбе с борщевиком, в этом году — девять. За такие нарушения можно получить предупреждение или денежный штраф: до 1500 евро для физических лиц и до 3000 — для юридических.

Тем не менее есть как физические, так и юридические лица, которые игнорируют наложенные штрафы.

В Алуксненском крае борщевик захватил около 270 гектаров земли. В управлении объединения показывают характерный пример — один владелец борется с борщевиком, а через канаву сосед ничего не делает.

"Осенью, когда активный сезон борщевика заканчивается, самоуправление в соответствии с планом ограничения борщевика организует обследование всех территорий. Во время таких проверок фиксируется, на каких участках борщевик уже зацвел. Мы производим фотофиксацию", — рассказала представитель управления волостей объединения Алуксненского края Ингрида Сниеде.

Борщевик по всей стране распространился почти на 11,5 тысячи гектаров, и ежегодно поступают сообщения о новых очагах.

"Если заросли борщевика находятся рядом с водоемами — реками или канавами — семена разносятся потоком воды, и борщевик появляется в новых местах. Также наблюдается, что после вырубки лесов борщевик часто появляется на этих участках", — рассказала директор департамента карантина растений Службы защиты растений Гунита Шкупеле.

Самыми эффективными средствами борьбы с инвазией являются регулярное скашивание и обработка средствами защиты растений. За несколько лет борщевик можно полностью искоренить на территории, однако использование химикатов разрешено не везде — оно запрещено на берегах рек и в других охранных зонах.

Читайте нас также:
#сельское хозяйство
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
0
1
1
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

С сегодняшнего дня аэропорт «Рига» приглашает пассажиров в длинные очереди
Изображение к статье: С сегодняшнего дня аэропорт «Рига» приглашает пассажиров в длинные очереди Эксклюзив!
Как в Латвии оформить инвалидность: пять ценных советов
Изображение к статье: Как в Латвии оформить инвалидность: пять ценных советов Эксклюзив!
Православные Латвии отмечают День памяти Иоанна Поммера
Изображение к статье: Православные Латвии отмечают День памяти Иоанна Поммера Эксклюзив!
Осенью в Риге планируют обустроить три новых пешеходных переходах
Изображение к статье: Осенью в Риге планируют обустроить три новых пешеходных переходах
Изображение к статье: Круг в Дрейлини стал «чёрной точкой» на дорогах Риги
Круг в Дрейлини стал «чёрной точкой» на дорогах Риги 2057
Изображение к статье: «Надо установить максимально допустимую прибыль»
«Надо установить максимально допустимую прибыль» 1 600
Изображение к статье: Санаторий в Балдоне обретёт новую жизнь, а в Кемери по-прежнему ждут инвестора
Санаторий в Балдоне обретёт новую жизнь, а в Кемери по-прежнему ждут инвестора 641
Изображение к статье: «Куда делась брусчатка? Не продают ли её?» Рижане обеспокоены ремонтом некоторых улиц
«Куда делась брусчатка? Не продают ли её?» Рижане обеспокоены ремонтом некоторых улиц 501

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: В Европе стартует новая система въезда и выезда для граждан третьих стран
В мире
В Европе стартует новая система въезда и выезда для граждан третьих стран 34
Изображение к статье: Воскресенье и его энергетика: чем особенный этот день
Люблю!
Воскресенье и его энергетика: чем особенный этот день 62
Изображение к статье: В Латвии количество электромобилей растет лавинообразно. Ригу догоняют Юрмала и Марупе
Техно
В Латвии количество электромобилей растет лавинообразно. Ригу догоняют Юрмала и Марупе 75
Изображение к статье: Кто же проложил все эти таинственные каналы, науке еще предстоит выяснить. Иконка видео
Техно
На Энцеладе могут жить инопланетяне, только очень маленькие 125
Изображение к статье: Не игнорируйте эти 4 симптома по утрам — они могут сигнализировать о тромбе
Люблю!
Не игнорируйте эти 4 симптома по утрам — они могут сигнализировать о тромбе 669
Изображение к статье: От Данцига до Гданьска: чему Латвия может поучиться у Польши Эксклюзив!
Lifenews
1
От Данцига до Гданьска: чему Латвия может поучиться у Польши 1 328
Изображение к статье: В Европе стартует новая система въезда и выезда для граждан третьих стран
В мире
В Европе стартует новая система въезда и выезда для граждан третьих стран 34
Изображение к статье: Воскресенье и его энергетика: чем особенный этот день
Люблю!
Воскресенье и его энергетика: чем особенный этот день 62
Изображение к статье: В Латвии количество электромобилей растет лавинообразно. Ригу догоняют Юрмала и Марупе
Техно
В Латвии количество электромобилей растет лавинообразно. Ригу догоняют Юрмала и Марупе 75

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео