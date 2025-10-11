Напомним: с июля следующего года начнется, как сказал министр финансов, эксперимент - на хлеб, молоко, яйца и мясо птицы будет введена пониженная ставка НДС в размере 12%. Вопрос в том, приведет ли это к снижению стоимости этих продуктов.

Лидер Союза свободных профсоюзов Эгилс Балдзенс в интервью ТВ-24 предложил использовать опыт времен Карлиса Улманиса, когда была введена "максимально допустимая маржа".

"Например, прибыль продавца не может превышать 20 процентов. Чтобы что-то досталось и производителю. Мне кажется, что это будет более правильно, нежели пытаться бегать по магазинам, проверять, контролировать, все ли продавцы снизили цены. Это уже тогда мы вернемся во времена казарменного социализма", - заметил лидер профсоюзов.