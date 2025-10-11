Новый пешеходные переходы на трёх улицах столицы планируется открыть до 11 ноября. На перекрёстке улиц Прагас и 13 Января многие уже сейчас пересекают шестиполосную дорогу по поверхности, не спускаясь в подземный переход, и здесь планируется регулируемый пешеходный переход, сообщают Новости TV3.

"Мне не нравится идти через туннель, так что я бы сказала — да", — согласна с нововведениями рижанка Юстине. С ней согласна Татьяна: "Очень-очень нужен, чтобы не приходилось спускаться в туннель, как говорится, прямо… Так что переход очень нужен". "Нужно, ну, людям так удобнее, удобнее", — добавила Лига.

Строительство пешеходных переходов предусмотрено в ответ на ранее выраженные жителями замечания о неудобстве использования подземных переходов. В самоуправлении отмечают, что конкретные заявки не поступали, однако ситуация была оценена на основе анализа доступной публичной информации и мнений жителей в социальных сетях.

"Пешеходам не нужно передвигаться под землёй, место пешехода — на поверхности, безопасно и удобно переходя проезжую часть. Туннели остаются — их можно использовать, если хочется, но очень важно создать альтернативу — возможность передвигаться по поверхности. Здесь просто отсутствует доступная среда — нет ни лифтов, вернее, подъёмников, так что, по сути, есть часть людей, часть общества — родители с детскими колясками, люди с ограниченными возможностями, — для которых такой переход недоступен. Эти ситуации будут отслеживаться, зелёные фазы будут настраиваться так, чтобы пешеход мог перейти, чтобы не было так, что надо бежать, потому что машины мчатся", - указала председатель Комитета по вопросам транспорта и движения Рижской думы Марта Котелло.

Ещё один переход планируется на бульваре Бривибас у улицы Элизабетес — там предусмотрен регулируемый переход, который соединит Эспланаду с участком у здания Кабинета министров. А в Пардаугаве, на перекрёстке бульвара Узварас и улицы Бариню, будет нерегулируемый переход.

"Да, нужно, потому что когда есть переход — машина останавливается, когда нет — не останавливается. Так написано в правилах, и так оно и есть. Когда есть переход — безопаснее", — указал рижанин Юрис у парка Победы.

Тем временем эксперт по безопасности дорожного движения из Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) Оскар Ирбитис оценивает эту инициативу критически — он называет её поспешной и недостаточно обоснованной.

"Например, в случае улицы Бривибас этот пешеходный переход может сильно повлиять на общественный транспорт, потому что он запланирован как раз перед множеством остановок, а в этом месте пересекаются множество маршрутов. Временное — худшее решение в сфере дорожной безопасности, потому что там будут временные ДТП, с временно пострадавшими, которые нам сейчас не нужны. Возможно, стоит потерпеть, пока не будет действительно хорошее решение, которое устроит всех, и в конце концов, если мы тормозим движение — нужна альтернатива, куда его перенаправить", - пояснил Ирбитис.

На реализацию проекта предусмотрено финансирование в размере 45 тысяч евро, однако точные расходы будут известны после завершения строительного проекта. Если переходы окажутся полезными, подобные решения могут быть внедрены и в других местах Риги.

