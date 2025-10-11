Baltijas balss logotype
Санаторий в Балдоне обретёт новую жизнь, а в Кемери по-прежнему ждут инвестора 0 641

Наша Латвия
Дата публикации: 11.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Санаторий в Балдоне обретёт новую жизнь, а в Кемери по-прежнему ждут инвестора

Исторические санатории в Балдоне и Кемери давно стоят пустыми. Здание в Кемери отреставрировано снаружи, но по-прежнему ждёт инвестора. В Балдоне ситуация хуже: бывшая здравница годами закрыта и разрушается, однако теперь у неё появилась новая надежда — начаты проектные работы. На месте санатория появится пансионат, гостиница и реабилитационный центр. Объём инвестиций оценивается в 10–12 миллионов евро, сообщает Латвийское радио.

Территорию ожидают серьёзные перемены. Новый владелец — ООО Baldones kūrorts — планирует реконструкцию девятиэтажного корпуса под гостиницу, строительство пансионата и благоустройство территории.

«Проект предусматривает перестройку бывшего спального корпуса санатория, строительство новых малоэтажных многоквартирных домов, а также консервацию бывшего лечебного корпуса. Этот корпус не является культурным памятником, но он достаточно красивый и выразительный, и мы, как самоуправление, на это тоже обращали внимание», — рассказал специалист по территориальному планированию Кекавского края Паулс Грантс.

«Общий объём инвестиций в проект составляет 10–12 миллионов евро. Они предусмотрены на развитие санатория в Балдоне и строительство нового пансионата для пожилых людей. Инвестиции охватывают как строительные работы и благоустройство территории, так и приобретение оборудования для реабилитации, а также решения в области инфраструктуры и энергоэффективности. Проект задуман как современный и устойчивый комплекс с высоким классом энергоэффективности A+», — пояснил представитель компании Андрей Чернявский.

Реабилитационный центр разместится в историческом здании, к которому пристроят бассейн и помещения для процедур.

Проект разрабатывает «Проектное бюро Дианы Залане». Одно из зданий, находящихся в деградированном состоянии — девятиэтажный спальный корпус, — планируется перестроить под гостиницу.

Работы могут начаться уже осенью следующего года. Ввод в эксплуатацию запланирован на начало 2028 года. В пансионате создадут около 120 рабочих мест, а в реабилитационном центре — ещё 60–80.

Кемери остаётся без движения

Тем временем санаторий в Кемери (Юрмала) остаётся без движения. Хотя десять лет назад город и компания Park Hotel Ķemeri договорились о восстановлении здания и парка, обязательства выполнила лишь одна сторона.

«Взгляните — снаружи вроде бы кирпичная обшивка. У окон всё почернело — дом уже гниёт изнутри. В подвале, наверняка, стоит вода. Никто толком не знает. Все говорят, что там всё в порядке. Если государство не возьмёт это здание под контроль, всё рухнет», — говорит председатель Ассоциации жителей Кемери Мартиньш Стулпиньш.

По словам руководителя городского Управления развития Гундеги Осе, последняя коммуникация с владельцами состоялась в августе:

«В письме, которое мы получили, указано, что к концу этого года потенциально могут быть какие-то решения. Какие именно — сказать не могу, это не было уточнено, но "Park Hotel Ķemeri" пообещал нас незамедлительно проинформировать и, в том числе, организовать очную встречу».

Инвесторы продолжают переговоры, однако конкретных имён самоуправление не называет и признало, что не имеет инструментов для ускорения процесса.

#недвижимость #юрмала
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
