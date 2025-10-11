В воскресенье небо будет проясняться лишь временами, ожидаются дожди, местами в северо-восточных районах — сильные осадки, возможны также грозы, свидетельствуют прогнозы синоптиков, пишет LETA.

Ожидается умеренный северо-западный и северный ветер, порывами усиливающийся до 15–19 метров в секунду (м/с), а в прибрежных районах — до 20–22 м/с. Максимальная температура воздуха составит +10…+14 градусов, в восточных районах — не выше +8…+11 градусов.

В Риге небо будет преимущественно облачным, временами пройдёт дождь. Будет дуть умеренный, умеренно сильный северо-западный и северный ветер, с порывами до 15–19 м/с, в первой половине дня — до 20–22 м/с. Температура воздуха повысится до +10…+12 градусов.