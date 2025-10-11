Сигулда всегда была классическим местом наслаждения золотой осенью. В этом сезоне край приглашает оценить не только привычные места отдыха, но и новинки, сообщили агентству LETA в самоуправлении.

Осень в Сигулде — это не только яркие краски долины Гауи. После обновления центра город стал особенно уютным — можно заглянуть в кафе и просто прогуляться по красивым улицам. За городом стоит съездить в дендропарк Ледурги с тысячей видов деревьев и растений, парк боев у Морес, оленью ферму, пройтись по природной тропе в Малпилсе или заглянуть на ярмарки местных производителей. Также можно посетить Инчукалнский охотничий замок и пещеру Велнала.

Сигулда — отличное место и для активного отдыха. В этом сезоне появились новые развлечения: первая в Видземе площадка для паддл-тенниса «Mojo padel» и «Сигулдский лабиринт», где прогулка превращается в игру. Есть также три трассы для диск-гольфа, обычный гольф и футбольный гольф. А для тех, кто любит интерактивные игры, доступны мобильные квесты — «Турист в Сигулде», «Экспедиция по Латвии», «Roadgames» и «Пройди Сигулдский край».

В Турайдском музей-заповеднике октябрь посвящён 190-летию Кришьяниса Баронса — тут пройдут походы и другие мероприятия, а ещё можно будет посмотреть новую уличную выставку «Природные жемчужины». 25 октября в Новом замке Сигулды состоится «Ночь легенд» — здесь создадут атмосферу 1930-х годов.

Осенью в крае появились и новые культурные места — в Сигулде открылась площадка «Блауманис», а в Малпилсе «Клубничное поместье» проводит концерты и мастер-классы. Рядом с Гауей открылся «Музей жуликов» — весёлая выставка о браконьерстве, которая дополняет экспозицию о сплавщиках Гауи.

Местные кафе и рестораны предлагают сезонные блюда. В Малпилсе дважды в месяц — во второе и четвёртое воскресенье — проходят рынки домашних продуктов, а на рынке в Сигулде — дни местной продукции.