Из-за тесного помещения... заменили судью 1 579

Наша Латвия
Дата публикации: 12.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Из-за тесного помещения... заменили судью

Программа Nekā personīga на ТВ-3 сегодня вечером поведала удивительную историю.

Оказывается, судью Рижского городского суда пришлось заменить из-за того, что... помещение, где рассматривался громкий процесс, оказалось слишком маленьким и тесным!

"Уже семь лет идет борьба за наследие Валерия Малыгина – производителя лекарств «Олайнфарм». Юристы, участвовавшие в ней, были удивительно творческими и в своих интересах использовали систему правосудия и госучреждения. Теперь они впервые добились замены судьи из-за слишком маленького зала суда.На заседании суда один адвокат подсудимого остался без стола и посчитал, что это ущемляет его права, другой заявил отвод судье, а еще двое обратились к председателю суда, который постановил сменить судью и передать дело другому.

Длившаяся с момента смерти Валерия Малыгина борьба за контроль на заводе по производству лекарств Olainfarm в апреле 2021 года, казалось бы, приближалась к концу. Один из претендентов – фармацевтическая группа Repharm – убедил наследниц продать свои акции.

Для закрепления контроля над акциями сменил руководство в материнском предприятии «Олайнфарм» - «Олмафарм», освободив от должности члена правления Милану Белевич. Но уволенная сразу после этого, в три часа ночи, подписала контракт на продажу акций стоимостью несколько десятков миллионов евро чешскому инвестору «Black Duck Invest». Чешское предприятие было привлечено инвестиционным банкиром Карлисом Крастиньшем и адвокатом Харалдом Велмерсом. Оба присутствовали в момент подписания Белевичей договора о продаже акций. При этом в Чехии соглашение подписали представители инвестора Войтех Качен и Тибор Бокор.

На следующее утро Белевич попыталась перевести акции со счета бумаги в банке SEB в BluOr, но работник банка заметил, что ее сняли с должности и приостановил сделку.

Через несколько дней чехи пришли к матери младшей наследницы и объявили, что являются новыми владельцами «Олмафарма». Предъявил договор, в котором указана сумма сделки — 40 млн евро. Через несколько часов чехи были задержаны полицией.

В сентябре этого года по уголовному процессу наконец состоялось первое судебное заседание. Дело досталось судье Гунте Чепуле. Обвиняемые чехи подключились из зала суда в Чехии. На месте в Рижском городском суде на ул. Валерии Сейлес было трое обвиняемых, прокурор, переводчик и восемь адвокатов.

Решение было принято по заявлению адвоката Харальда Велмерса Оскара Роде и адвоката чешских инвесторов Арманда Смана председателю суда. В нем они просят передать дело другому судебному дому. Это обосновывается правом всех сторон на справедливый суд, апеллируется к правам человека.

Анда Бриеде

Председатель Рижского городского суда:

— Ко мне обратились двое — как к председателю суда — два защитника по этому делу с просьбой решить вопрос о перераспределении дела другому судье в другом здании из-за этого недостаточного вопроса помещения ", - так описывает все происходящее программа ТВ-3 Nekā personīga.

В итоге просьба адвокатов удовлетворили и судебный процесс перенесли в другое здание Рижского городского суда. Председатель суда отрицает, что на нее кто-то оказывал давление. Просьбу же адвокатов удовлетворили, чтобы потом сторона защиты не могла использовать этот аргумент для отзыва суда и затем уже в апелляционной инстанции.

#мнения
Иконка - заглушка для фотографии автора
Эдуард Эльдаров
Все статьи
Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    12-го октября

    А Белевич -это не родственница бывшего министра ,теперь аптечного олигарха и друга бывшего кгбшника Савицкого,с которого и началось ,,процветание ,,Латвии?! Тогда это будет долгая песня и задействованы известные силы...👽😈🔯

    6
    2

