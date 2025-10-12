Baltijas balss logotype
Православные Латвии отмечают День памяти Иоанна Поммера 2 725

Наша Латвия
Дата публикации: 12.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Православные Латвии отмечают День памяти Иоанна Поммера

В воскресенье, 12 октября исполняется 91 год со дня мученической кончины единственного выходца из Латвии, причисленного в Русской православной церкви к лику святых.

Владыка Иоанн любил уединяться на своей даче у Кишэзерса — молился, размышлял, писал, работал на токарном станке — силы человек был недюжинной. Когда ему советовали нанять охрану, только отмахивался, отвечая словами из Евангелия: "Господь мой заступник — кого убоюсь?"

Но время было неспокойное, и однажды убийцы проникли в его дом, пытали, привязав к столу, а потом убили. Преступников так и не нашли, дело закрыли. Кому–то это было удобно…

Важная задача

Его прадед был из первых латышей, принявших православие, а сам он, выходец с хутора Илзескалнс под Цесисом, окончил Рижскую духовную семинарию и Киевскую духовную академию.

Преподавал в Черниговской духовной семинарии, был инспектором Вологодской и Литовской духовных семинарий, епископом Пензенским и Саранским, Слуцким и Минским, Таганрогским, Приазовским и Екатеринославской губернии, Старицким и Тверским.

В 1921 году Святейший патриарх Тихон, откликаясь на просьбы латвийской православной паствы, направил в Латвию единственного на тот момент в Русской Православной церкви этнического латыша — Архиепископа Пензенского и Саранского Иоанна.

Перед ним в Латвии стояли сложнейшие задачи сохранения канонической связи с Русской православной церковью и упорядочения юридического статуса Латвийской православной церкви, ее государственной легитимизации, которые после обретения страной независимости отсутствовали вообще.

Крестный ход на вокзале

Владыку встречали на Рижском вокзале 24 июля 1921 года торжественно, крестным ходом.

А поселился он в подвале собора Рождества Христова — в знак протеста против того, что католический епископ занял резиденцию православных владык на ул. Маза Пилс.

Яркий церковный деятель, дипломат, обладающий великолепным даром слова, прекрасно владеющий русским и латышским языками, архиепископ Иоанн становится в 1925 году депутатом II Сейма ЛР от блока православных избирателей и русских общественных организаций.

Он произносил с трибуны пламенные речи в защиту своей паствы, которую никогда не разделял по национальностям. Неслучайно его называли "мужем борьбы"…

…Рака с его мощами — на почетном месте в Христорождественском соборе Риги, у правого придела, ей может поклониться любой человек, приходящий к святыне с верой.

Священномученик Иоанн — наш самый "прямой и непосредственный" заступник перед Богом. Молитесь ему, просите у него все, что необходимо. Но только то, что идет на добро…

(2)
  • П
    Процион
    12-го октября

    Простите за вопрос, никого не хочу им обидеть, но в чём именно состоит святось этого наверняка достойного человека?

    6
    2
  • пк
    полосатый конь
    Процион
    12-го октября

    Ещё с древних времён, люди, что оказались похитрее, чтобы не работать и хорошо жить за счёт других, придумали богов больших, богов помельче, всяких идолов и истуканов, числом аж более 3000 штук. А народ, в своей массе патологически доверчив. Готов верить в любую чушь, особенно если её несёт харизматичный старец с борой, в смешных, чёрных шмотках, да ещё назначенный святым.

    2
    6

