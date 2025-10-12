В воскресенье, 12 октября исполняется 91 год со дня мученической кончины единственного выходца из Латвии, причисленного в Русской православной церкви к лику святых.

Владыка Иоанн любил уединяться на своей даче у Кишэзерса — молился, размышлял, писал, работал на токарном станке — силы человек был недюжинной. Когда ему советовали нанять охрану, только отмахивался, отвечая словами из Евангелия: "Господь мой заступник — кого убоюсь?"

Но время было неспокойное, и однажды убийцы проникли в его дом, пытали, привязав к столу, а потом убили. Преступников так и не нашли, дело закрыли. Кому–то это было удобно…

Важная задача

Его прадед был из первых латышей, принявших православие, а сам он, выходец с хутора Илзескалнс под Цесисом, окончил Рижскую духовную семинарию и Киевскую духовную академию.

Преподавал в Черниговской духовной семинарии, был инспектором Вологодской и Литовской духовных семинарий, епископом Пензенским и Саранским, Слуцким и Минским, Таганрогским, Приазовским и Екатеринославской губернии, Старицким и Тверским.

В 1921 году Святейший патриарх Тихон, откликаясь на просьбы латвийской православной паствы, направил в Латвию единственного на тот момент в Русской Православной церкви этнического латыша — Архиепископа Пензенского и Саранского Иоанна.

Перед ним в Латвии стояли сложнейшие задачи сохранения канонической связи с Русской православной церковью и упорядочения юридического статуса Латвийской православной церкви, ее государственной легитимизации, которые после обретения страной независимости отсутствовали вообще.

Крестный ход на вокзале

Владыку встречали на Рижском вокзале 24 июля 1921 года торжественно, крестным ходом.

А поселился он в подвале собора Рождества Христова — в знак протеста против того, что католический епископ занял резиденцию православных владык на ул. Маза Пилс.

Яркий церковный деятель, дипломат, обладающий великолепным даром слова, прекрасно владеющий русским и латышским языками, архиепископ Иоанн становится в 1925 году депутатом II Сейма ЛР от блока православных избирателей и русских общественных организаций.

Он произносил с трибуны пламенные речи в защиту своей паствы, которую никогда не разделял по национальностям. Неслучайно его называли "мужем борьбы"…

…Рака с его мощами — на почетном месте в Христорождественском соборе Риги, у правого придела, ей может поклониться любой человек, приходящий к святыне с верой.

Священномученик Иоанн — наш самый "прямой и непосредственный" заступник перед Богом. Молитесь ему, просите у него все, что необходимо. Но только то, что идет на добро…