Прогноз погоды на воскресенье - не подарок

Наша Латвия
Дата публикации: 12.10.2025
LETA
Изображение к статье: Прогноз погоды на воскресенье - не подарок

В воскресенье прояснения ожидаются лишь временами, пройдут дожди, местами в северо-восточных районах - сильные, там же возможна и гроза, свидетельствуют прогнозы синоптиков.

Будет дуть умеренный северо-западный, северный ветер, порывы которого усилятся до 15-19 метров в секунду (м/с), а в прибрежных районах ветер будет еще сильнее, с порывами до 20-22 м/с. Максимальная температура воздуха составит +10...+14 градусов, в восточных районах будет не теплее +8...+11 градусов.

В Риге ожидается преимущественно пасмурная погода, временами будут идти дожди. Ветер - северо-западный, северный от умеренного до умеренно-сильного, с порывами от 15 до 19 м/с, в первой половине дня - до 20 до 22 м/с. Температура воздуха поднимется до +10...+12 градусов.

#погода
  • З
    Злой
    12-го октября

    Вся моя альтернативная энергия работает в режиме острова, т.е. я не работаю параллельно с электрической сетью, параллельную работу навязывает всем не соображающим Латвэнерго, втюхивая им по бешенным ценам проект, который нах не нужен, работу бригады и сертифицированный дорогущий инвертор, ещё и за документацию деньги возьмут, при этом будут забирать себе лишнюю энергию и говорит о сроке окупаемости под 12-15 лет, я всё сделал сам, без этих прихлебателей, в результате хрен Латвэнерго, хрен государству и обеспечиваю себя электричеством!

    2
    1
  • З
    Злой
    12-го октября

    Очень хороший подарок- Солнце и ветер, лучше погоды не придумать, ветрянкой как башенный крутится, солнечные панели тоже не кисло выдают мощность, Латвэнерго сосёт длинный, государству тоже куй.

    2
    1
  • З
    Злой
    Злой
    12-го октября

    Ветряк как бешенный крутится....

    1
    1
Видео