В воскресенье прояснения ожидаются лишь временами, пройдут дожди, местами в северо-восточных районах - сильные, там же возможна и гроза, свидетельствуют прогнозы синоптиков.

Будет дуть умеренный северо-западный, северный ветер, порывы которого усилятся до 15-19 метров в секунду (м/с), а в прибрежных районах ветер будет еще сильнее, с порывами до 20-22 м/с. Максимальная температура воздуха составит +10...+14 градусов, в восточных районах будет не теплее +8...+11 градусов.

В Риге ожидается преимущественно пасмурная погода, временами будут идти дожди. Ветер - северо-западный, северный от умеренного до умеренно-сильного, с порывами от 15 до 19 м/с, в первой половине дня - до 20 до 22 м/с. Температура воздуха поднимется до +10...+12 градусов.