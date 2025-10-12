Baltijas balss logotype
«Смерть народа»! Неутешительный прогноз о Латвии в комментариях к Лато Лапсе

Наша Латвия
Дата публикации: 12.10.2025
соцсети
Изображение к статье: «Смерть народа»! Неутешительный прогноз о Латвии в комментариях к Лато Лапсе

Скандальный публицист поделился реакцией на твит пользователя Rabarbarzs, в котором тот выражает своё недоумение и возмущение по поводу утечки газа в детском саду Madariņa.

"Что здесь происходит уже две недели. Это П...Ц. Читаю и не верю своим глазам. Там и раньше чего только не было. Дети в саду, КАРЛ. Крышка". - Пишет пользователь.

Репостнув этот твит, Лапса написал:

"Могу лишь повторить ещё раз. Рак настолько разъел управление государством, что настало время, когда государство начинает рушиться всё быстрее, со всех сторон, самыми разными способами и в самых разных проявлениях.

Это как с человеком, умирающим от голода. Он не умирает за один день. Умирание - процесс долгий и мучительный, только на последней стадии умирания умирающий уже ничего особо не чувствует. А до этого самым разнообразным образом перестают функционировать самые разные органы, это долго и больно.

Что сказать тем, кто молча смотрит и надеется, что "авось будет хорошо"... Сами, дураки, виноваты".

Нельзя сказать, что откликов очень уж много, но они заслуживают цитирования:

  • Посмотрим, кого народ изберёт через год.

  • Небось опять будет какой-нибудь сбой в системе голосования... и изберутся те же самые.

  • Свои, свои своих и друзья друзей. По фамилиям видно, что отпрыски гнилушек уже в расцвете сил и следующие уже на очереди. Как Атмоду заграбастали коммунисты и чекисты, так всё и продолжается. В стране происходят лишь внешние действия для успокоения публики. Очень печально.

  • Видно и чувствуется, признаков в самом деле много разных.

  • Уходящим надо дать уйти.

  • Да. Кому не жить, тот умрёт. Ну нет у жителей Латвии желания бороться. Лучшие уедут. Умные, но негодяи, сидят на государственных хлебах, служат чужеземным изменникам и хорошо себя чувствуют. Остальные ничего не хотят делать, рисковать, бороться. Результат ясно предсказуем - смерть народа.

  • A
    Aleks
    12-го октября

    Эдуард Ходос,,Еврейский фашизм или Хабад -это дорога в Ад,,, Гитлер -дитя ,которое развели как ребенка после того как Гитлер поработал внутри страны ,ликвидировав евреев-ортодоксов -процентщиков и закрыв все гей клубы и порногазеты ,контролируемые теми же евреями.От них и начался Холокост,,а не потому что Гитлер вдруг ни с того ни чего решил:а займусь как я евреями... И сразу экономика Германии стала ведущей в мире... Теперь другая сторона медали -ликвидируют латвийцев и Латвию и если не поменять полюса,то прощай,Латвия...👽😈🔯

    1
    4
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    12-го октября

    Извините пожалуйста. А кто должен переживать за исчезновение латышской национальности с лица Земли! По-моему сами латыши, и они и переживают, и голосуют так как считают нужным. Т.е. используют свое реальное право. Дальше продолжать не буду, результат виден и дальше все известно. Если кто-то сомневается в конечно результате, то напрасно. Будет именно так.

    52
    2
  • Д
    Дед
    12-го октября

    Не думаю, что так уж фальсифицируют выборы. Человек, которого убедили, что он лучше, только потому, что он какой то национальности не сможет отказаться от этой привилегии, даже осознавая, что это ведет в пропасть. Поэтому многие , или большинство латышей будут голосовать за таких же, кто сейчас у власти, и Лапса в том числе. Лапса, ведь, еще тот националист. Вспомните, Германию, против Гитлера там было абсолютное меньшинство, хотя прекрасно знали, кто он такой и что такое фашизм.

    57
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    12-го октября

    Спросил как-то у деда, почему сейчас в семьях так мало детей? На что дед ответил: - Раньше целовали в губу и трахали куда надо, а теперь наоборот.

    55
    3
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    Mr.FGJCNJK
    12-го октября

    Просто возможностей в жизни стало больше. Это не раньше-солнце село, загасил лучину ну и на печь с бабой детей строгать (ибо делать было больше нечего). Чем примитивней человек, тем примитивней базовые его потребности. Это очевидно.

    9
    17
Видео