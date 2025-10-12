Скандальный публицист поделился реакцией на твит пользователя Rabarbarzs, в котором тот выражает своё недоумение и возмущение по поводу утечки газа в детском саду Madariņa.

"Что здесь происходит уже две недели. Это П...Ц. Читаю и не верю своим глазам. Там и раньше чего только не было. Дети в саду, КАРЛ. Крышка". - Пишет пользователь.

Репостнув этот твит, Лапса написал:

"Могу лишь повторить ещё раз. Рак настолько разъел управление государством, что настало время, когда государство начинает рушиться всё быстрее, со всех сторон, самыми разными способами и в самых разных проявлениях.

Это как с человеком, умирающим от голода. Он не умирает за один день. Умирание - процесс долгий и мучительный, только на последней стадии умирания умирающий уже ничего особо не чувствует. А до этого самым разнообразным образом перестают функционировать самые разные органы, это долго и больно.

Что сказать тем, кто молча смотрит и надеется, что "авось будет хорошо"... Сами, дураки, виноваты".

Нельзя сказать, что откликов очень уж много, но они заслуживают цитирования: