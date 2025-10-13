Baltijas balss logotype
Дело о застреленных собаках. Позволяет ли закон наказывать собаку за убитую косулю?

Наша Латвия
Дата публикации: 13.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Дело о застреленных собаках. Позволяет ли закон наказывать собаку за убитую косулю?
ФОТО: Facebook

В минувшие выходные Латвию всколыхнула новость о скандальном инциденте в Бауском крае, в Брунаве.

В пятницу, 10 октября, на территорию одного из сельских хозяйств забрели три собаки и, как утверждает муниципальная полиция, напали на косулю. Собаки вели себя агрессивно, хозяйка участка вызвала охотников и муниципальную полицию – ситуация была решена тем, что всех трёх собак застрелили. Действия охотников вызвали возмущение не только у владельца собак – предпринимателя, владельца бренда «Modra olas», но и в латвийском обществе. Портал tv3.lv обратился за юридическим комментарием к юристу Лаурису Клагишсу: имеют ли охотники право принимать решение о расстреле бродячих домашних животных?

Общественность узнала о застреленных в Брунавской волости собаках именно от их хозяина — владельца предприятия «Modra olas» Модриса Коновалова. В соцсети Instagram он сообщил, что его мир рухнул, потому что были застрелены все три его собаки — четырёхлетняя Бора, девятимесячный щенок Бруно и четырёхмесячный щенок ЧипиЛипи. В своём публичном обращении Модрис заявил, что не может молчать о случившемся, и начал искать юриста, способного защитить права животных.

«Спасибо каждому, кто делился в соцсетях. Об этом нельзя молчать! Есть законы, и их нужно соблюдать или менять! Зачем собакам нужны чипы, если их можно застрелить без проверки? Просто застрелить! ЧипиЛипи — щенок, ему четыре месяца, он напал на человека? Вы серьёзно? Мои собаки любят людей! Ко мне приезжают гости (…)» - написал Модрис Коновалов.

Как сообщает портал общественного медиа LSM, муниципальная полиция Бауского края указала, что собаки были агрессивны и терзали косулю. Хозяйка частного дома не смогла к ним приблизиться, так как они были неуправляемы и представляли угрозу её безопасности, поэтому она связалась с охотником и вызвала муниципальную полицию. Полиция охарактеризовала собак как «оружие» и подчеркнула, что они стали неконтролируемыми и могли напасть на жителей.

«Мы тоже попытались приблизиться, но собаки, буквально оскалившись, агрессивно направились в нашу сторону. В какой-то момент было принято решение их нейтрализовать», – рассказал общественному медиа начальник муниципальной полиции Бауски Эгилс Гайлис, одновременно отрицая, что решение о стрельбе приняла полиция. По его словам, решение приняли охотники, которых вызвали первыми.

Государственная полиция сообщила порталу tv3.lv, что по данному инциденту возбужден уголовный процесс по главе 20 Уголовного закона – о преступлениях против общественной безопасности и порядка. Полиция продолжает выяснять обстоятельства произошедшего.

Также известно, что муниципальная полиция Бауски начала административное производство по факту нападения на косулю.

Юрист Лаурис Клагишс, комментируя ситуацию с юридической точки зрения, заявил, что латвийское законодательство не предусматривает право произвольно расстреливать агрессивных или бродячих собак.

Он пояснил, что Закон о защите животных прямо запрещает убивать домашних животных.

«Есть исключения, когда это допускается, но конкретный случай — не один из них», — подчеркнул Клагишс.

По его словам, для убийства животного должно быть реальное, а не предполагаемое, основание опасности. В данной ситуации речь шла лишь о предположении, что после нападения на косулю собаки могут напасть на человека.

«На данный момент нет фактов, указывающих на то, что собаки нападали на людей или домашних животных», — отметил он.

Клагишс пояснил, что в Латвии домашнее животное может быть ликвидировано, если оно нападает на человека, другое животное или имущество. Один из случаев в судебной практике, когда решение о расстреле собаки было признано законным, касался ситуации, когда собака напала на кур. Часть кур была уже загрызена, часть — ещё жива. Хозяин кур, чтобы спасти оставшихся, застрелил собаку. Суд его оправдал.

Сам Клагишс работал с делом, в котором решение о ликвидации собаки было принято после официального признания её опасной — службой ПВС (Продовольственно-ветеринарная служба). Это был случай, когда большая собака соседа пришла на чужую территорию и загрызла двух такс. После второго нападения на ещё одного такса было принято решение об эвтаназии.

«Но в случае с собаками Модриса ПВС не признавала их опасными, они не нападали на людей, не вредили имуществу, не наносили ущерб, — подчеркнул юрист. - В этом случае собаки напали на косулю, дикое животное, а не чью-то собственность. За это их убивать нельзя. Если бы собаки после этого напали на домашнее животное или человека, тогда ответственность нес бы их владелец — в виде штрафа, но не через расстрел собак».

На вопрос о том, разрешает ли Закон о охоте охотникам стрелять в домашних животных на охотничьих территориях, Клагишс ответил, что собаки Модриса были застрелены на частной территории, а не на охотничьей.

«Во-первых, чтобы признать собаку бродячей, должны быть какие-то признаки — наличие чипа, внешний вид. На фото видно, что это ухоженные домашние животные», — говорит юрист.

Он также подчеркнул, что лицо, застрелившее собак, в данном случае действовало не как охотник, а как частное лицо.

«Это не происходило в охотничьей зоне, и это никак нельзя расценивать как охоту», — подытожил Клагишс. Даже если собаки действительно терзали косулю, по латвийскому законодательству охотник не имеет права единолично убивать животных в качестве наказания. «Кто-то очень поспешил», — заключил юрист.

tv3.lv

  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    13-го октября

    Следить за своими шавками надо было. Ты хозяин, с ответственностью, а не @песдал божий (хотя, хз). Или хотя бы намордники надеть, раз не можешь контролировать.

    12
    8
  • Лк
    Летучий корабль
    Волченька Просто Волченька!
    13-го октября

    Совершенно верно. Если ты своих собак готов взасос целовать под хвост и восторженно закатывать глаза - ну, блин, не все разделяют твои восторги. И ответственность за своих животных - только на хозяине. Не умеешь контролировать - отстрел.

    1
    3

Видео