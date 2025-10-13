В социальных сетях идет бурное обсуждение мошенничества руководителя филиала Swedbank, длившееся незамеченным со стороны шведского банка в Латвии на протяжении 17 лет. Об этом говорится в сюжете LTV.

Общество всколыхнула новость о 17-летнем мошенничестве в филиалах Swedbank в Огре и Бауске. Только теперь стало известно, что сотрудница банка подписывала договора от имени клиентов, переводила деньги себе и подделывала документы. Общий ущерб превысил 200 тысяч евро.

Адвокат отметил в социальной сети Threads: «17-летняя история - управляющая отделениями Swedbank обвиняется в хищении средств клиентов. Только сейчас банк «заметил», что сотрудница годами переводила средства в своих интересах». В официальном заявлении говорится, что у клиентов нет причин для беспокойства.

Мужчина в комментариях задаёт вопрос: «Правда ли это или это системный недостаток, позволивший кражам продолжаться почти два десятилетия?»

Другие пользователи делятся удивлением. Один пишет: «Посмотрите на декларации сотрудников СГД и спросите себя, как они могут что-либо контролировать, если не справляются со своими сотрудниками». Женщина добавляет: «Вы хотите сказать, что в компании 17 лет не было внутреннего аудита и бухгалтерского учёта?».

Некоторые отмечают системные слабости, характерные для многих компаний: «Результат зависит только от честности сотрудников и реакции компании на проблему. Даже в крупных организациях число проверяющих больше, и всё равно можно обойти внутренние системы».

Один из пользователей, Агрис, прямо заявил: «Если бы у меня были деньги в Swedbank, услышав такую новость, я бы перевел их в другой банк».

Латвийское телевидение выяснило, что с 2003 года сотрудница заключала договоры дистанционного банковского обслуживания, регистрировала выпуск платёжных карт и калькуляторов, расторгала депозитные договоры, оформляла кредиты и переводила средства клиентов в личных интересах. Для сокрытия недостачи часть средств направлялась на погашение требований других клиентов. Всего пострадали 19 человек, ущерб составил более 203 тысяч евро.

