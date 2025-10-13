Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Где наши деньги?» Сотрудник Swedbank в Латвии годами грабил клиентов - соцсети в шоке 0 1813

Наша Латвия
Дата публикации: 13.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Где наши деньги?» Сотрудник Swedbank в Латвии годами грабил клиентов - соцсети в шоке
ФОТО: LETA

В социальных сетях идет бурное обсуждение мошенничества руководителя филиала Swedbank, длившееся незамеченным со стороны шведского банка в Латвии на протяжении 17 лет. Об этом говорится в сюжете LTV.

Общество всколыхнула новость о 17-летнем мошенничестве в филиалах Swedbank в Огре и Бауске. Только теперь стало известно, что сотрудница банка подписывала договора от имени клиентов, переводила деньги себе и подделывала документы. Общий ущерб превысил 200 тысяч евро.

Адвокат отметил в социальной сети Threads: «17-летняя история - управляющая отделениями Swedbank обвиняется в хищении средств клиентов. Только сейчас банк «заметил», что сотрудница годами переводила средства в своих интересах». В официальном заявлении говорится, что у клиентов нет причин для беспокойства.

Мужчина в комментариях задаёт вопрос: «Правда ли это или это системный недостаток, позволивший кражам продолжаться почти два десятилетия?»

Другие пользователи делятся удивлением. Один пишет: «Посмотрите на декларации сотрудников СГД и спросите себя, как они могут что-либо контролировать, если не справляются со своими сотрудниками». Женщина добавляет: «Вы хотите сказать, что в компании 17 лет не было внутреннего аудита и бухгалтерского учёта?».

Некоторые отмечают системные слабости, характерные для многих компаний: «Результат зависит только от честности сотрудников и реакции компании на проблему. Даже в крупных организациях число проверяющих больше, и всё равно можно обойти внутренние системы».

Один из пользователей, Агрис, прямо заявил: «Если бы у меня были деньги в Swedbank, услышав такую новость, я бы перевел их в другой банк».

Латвийское телевидение выяснило, что с 2003 года сотрудница заключала договоры дистанционного банковского обслуживания, регистрировала выпуск платёжных карт и калькуляторов, расторгала депозитные договоры, оформляла кредиты и переводила средства клиентов в личных интересах. Для сокрытия недостачи часть средств направлялась на погашение требований других клиентов. Всего пострадали 19 человек, ущерб составил более 203 тысяч евро.

Читайте: «Это уже грабёж!» Swedbank объявил новые поборы с жителей Латвии

Читайте нас также:
#swedbank
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
6
0
0
5
1
3

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Долги самоуправлений Латвии: Олайне живет на свои, Резекне – в кредит. А Рига?
Изображение к статье: Долги самоуправлений Латвии: Олайне живет на свои, Резекне – в кредит. А Рига? Эксклюзив!
Во вторник в большинстве районов ожидается дождь
Изображение к статье: Во вторник в большинстве районов ожидается дождь
Цена на электроэнергию в Латвии «взлетела» на 48% всего за неделю
Изображение к статье: Цена на электроэнергию в Латвии «взлетела» на 48% всего за неделю
Минфин ответил на предложение Федерации пенсионеров поощрять найм людей старше 50
Изображение к статье: Минфин ответил на предложение Федерации пенсионеров поощрять найм людей старше 50
Изображение к статье: «Трогала руками все булочки»: в соцсетях в шоке от поведения пенсионерки в супермаркете
«Трогала руками все булочки»: в соцсетях в шоке от поведения пенсионерки в супермаркете 2 3396
Изображение к статье: Погранохрана: на латвийско-российской границе подозрительных групп не замечено
Погранохрана: на латвийско-российской границе подозрительных групп не замечено 77
Изображение к статье: «Посчитай бомжа»! На следующей неделе в Риге будут считать бездомных
«Посчитай бомжа»! На следующей неделе в Риге будут считать бездомных 240
Изображение к статье: Во вторник во многих местах Латвии пройдут дожди
Во вторник во многих местах Латвии пройдут дожди 158

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Почему команда «нельзя» не работает: как действительно воспитывать собаку
Люблю!
Почему команда «нельзя» не работает: как действительно воспитывать собаку 0
Изображение к статье: Из-за возгорания в Вангажи эвакуировались 410 человек
ЧП и криминал
Из-за возгорания в Вангажи эвакуировались 410 человек 16
Изображение к статье: На что обратить внимание при выборе унитаза?
Дом и сад
На что обратить внимание при выборе унитаза? 64
Изображение к статье: Эрдоган может помочь в завершении войны между Россией и Украиной - Трамп
В мире
Эрдоган может помочь в завершении войны между Россией и Украиной - Трамп 70
Изображение к статье: 6 правил размножения роз черенками осенью: садоводам на заметку
Дом и сад
6 правил размножения роз черенками осенью: садоводам на заметку 12
Изображение к статье: Ведьма Страны Восходящего Солнца, очень страшная. Иконка видео
Lifenews
Японцы изгоняют рогатых демонов и опасаются лживых енотов 32
Изображение к статье: Почему команда «нельзя» не работает: как действительно воспитывать собаку
Люблю!
Почему команда «нельзя» не работает: как действительно воспитывать собаку 0
Изображение к статье: Из-за возгорания в Вангажи эвакуировались 410 человек
ЧП и криминал
Из-за возгорания в Вангажи эвакуировались 410 человек 16
Изображение к статье: На что обратить внимание при выборе унитаза?
Дом и сад
На что обратить внимание при выборе унитаза? 64

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео