Лиана Ланга на своей страничке в соцсетях переопубликовала пост негоего Марциса Романцевича. Он так художественно эмоционален, что хочется выругаться. Но нельзя...

«Живописные русские ругательства, которые называют матом, так долго висевшие на стенах и заборах, теперь перекочевали в мозг и в латышском языке загнездились, как чужие птенцы в чужом гнезде. Подобно семенам сорняков, их разносит по полям языка ветер. Попав в вены, они вызывают странное оцепенение. Даже в солнечный день они могут упасть на голову так же внезапно, как из воздуха, и прилипнуть, как плевок к асфальту. Как в замках, так и в хижинах, мы позволили им это. То, что было посеяно вчера, созрело сегодня, и теперь рты наших внуки сплевывают это".

Вот что пишут в комментариях.

Girts Rozentāls

Ругательство отлично отражает менталитет. Эти уродливые варварства, к сожалению, свидетельствуют о том, что многие из нас немного русские, и это уже печально.

Евгений Михаленко

Убежденные в том, что русские имеют великую культуру, многие латыши считают русское «маты» изыском.