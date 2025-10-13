Baltijas balss logotype
Русский мат со стен и заборов перекочевал в мозг латышей

Наша Латвия
Дата публикации: 13.10.2025
соцсети
Изображение к статье: Русский мат со стен и заборов перекочевал в мозг латышей

Лиана Ланга на своей страничке в соцсетях переопубликовала пост негоего Марциса Романцевича. Он так художественно эмоционален, что хочется выругаться. Но нельзя...

«Живописные русские ругательства, которые называют матом, так долго висевшие на стенах и заборах, теперь перекочевали в мозг и в латышском языке загнездились, как чужие птенцы в чужом гнезде. Подобно семенам сорняков, их разносит по полям языка ветер. Попав в вены, они вызывают странное оцепенение. Даже в солнечный день они могут упасть на голову так же внезапно, как из воздуха, и прилипнуть, как плевок к асфальту. Как в замках, так и в хижинах, мы позволили им это. То, что было посеяно вчера, созрело сегодня, и теперь рты наших внуки сплевывают это".

Вот что пишут в комментариях.

Girts Rozentāls

Ругательство отлично отражает менталитет. Эти уродливые варварства, к сожалению, свидетельствуют о том, что многие из нас немного русские, и это уже печально.

Евгений Михаленко

Убежденные в том, что русские имеют великую культуру, многие латыши считают русское «маты» изыском.

(15)
  • VA
    Vairis Arlauskas
    13-го октября

    Латышский язык настолько красив,что в нём нет места грязному мату!

    2
    12
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Vairis Arlauskas
    14-го октября

    Видимо поэтому все латыши с удовольствием, невзирая на возраст и пол матерятся на русском, продвигая его в латышскую среду и мозги? Очень приятно, что именно с этого они начинают изучение великого и могучего!

    3
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    13-го октября

    "Мимо проходил"! А почему Вы уверены в своей безоговорочной правоте? Тоже хохол?

    34
    5
  • Мп
    Мимо проходил
    Алексей Зиновьев
    13-го октября

    Вам не повезло - не хохол. Но, собственно, ответ был не вам, а местному диванному аналитику Сарказму. Извините, ечсли приняли на свой счет - просто я уже предлагал редакции ВВ принудительно сменить пол программисту, который не может нормальный интерфейс сделать - может, тогда можно будет отвечать конкретному человеку, а не автору ветки. П.С. И да, китайский я действительно учил и даже могу изъясняться (это касательно реплики Сарказма о знании русского).

    1
    2
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    13-го октября

    "Сарказм"! Прекрасное дополнение и подтверждение. Спасибо.

    16
    3
  • С
    Сарказм
    Алексей Зиновьев
    13-го октября

    Заходите еще, с удовольствием вам расскажу, что выкание не может превратить шимпанзе в человека. А вот уничижительное деление по нциональности превращает человека в обезьяну за одну фразу.

    25
    6
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    13-го октября

    Ну хоть что - то усвоили, хотя изучение любого языка начинается именно с этого!

    29
    3
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    13-го октября

    "Сарказм"! А с какого перепуга Вы обращаетесь к незнакомому человеку на "ты"? Хохол что ли?

    29
    6
  • С
    Сарказм
    Алексей Зиновьев
    13-го октября

    Н а вы я к подобного рода публике редко обращаюсь, уважение надо заслужить. Последнее же твое предложение в комменте так и вообще относит тебя к человекообразным

    3
    26
  • A
    Aleks
    13-го октября

    Лучше,чем на русском языке ,не выскажешь отношение к власти Латвии,поэтому латыши и не забывают русский 😛 язык. Ланге и не понять...

    72
    2
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    13-го октября

    Латыши все ещё знают Русский язык?! Это же подрыв безопасности Латвии! Почему СГБ никак не реагирует на данных людей латышской национальности?! Или они тоже знают Русский язык?

    62
    2
  • С
    Сарказм
    Алексей Зиновьев
    13-го октября

    Успокойся, они знают 5 корней и много производных от них. Впрочем для многих, пишущих название языка с большой буквы те же корни составляют основу и их речи. Неприятность правда в том, что к тому же это единсвтенный язык, на котором они споосбны изъясняться.

    4
    30
  • Мп
    Мимо проходил
    Алексей Зиновьев
    13-го октября

    我也可以用中文和你说话（我教过你一次）。 但你不会明白这一点，因为你被迫学习俄语，而你不知道其他语言。Стыдно такому просвещённому либералу, как ты, не знать китайского.

    5
    15
  • Мп
    Мимо проходил
    Алексей Зиновьев
    13-го октября

    И, кстати: 不要给自己任何优势-它会给你留下太糟糕的印象。

    3
    11
  • С
    Сарказм
    Алексей Зиновьев
    13-го октября

    아,ChatGPT마스터했네.똑똑씨.그걸로네가똑똑해졌다고생각해?

    1
    10
Видео