В соцсети Facebook опубликовали историю о том, как пенсионерка трогала все булочки на прилавке своими руками - и у покупателей пропало желание ими полакомиться.

Очевидец пишет: "Сегодня в магазине произошла странная и, честно говоря, неприятная сцена. На прилавке с пирожками пожилая женщина перебирала руками почти все булочки — без перчаток, без щипцов. Брала одну, рассматривала, клала обратно, потом брала другую. На замечания покупателей не реагировала вообще — будто ничего не происходит.

Продавцы вмешались не сразу, и народ просто начал отходить от витрины — покупать уже никто не хотел.

Понимаю, возраст, возможно, привычка, но ведь есть элементарные санитарные нормы и уважение к другим людям. После такого даже аппетит пропадает. Может пора с этим что-то делать?"

В комментариях также поделились наблюдениями, что есть пенсионерки, которые ходят по магазинам и протыкают яблоки своими ногтями. "Вы наверное видели что некоторые яблоки будто бы чем-то пробиты. С небольшими дырками, вокруг которых яблоко потемнело. Так вот, есть пенсионерки которые таким образом развлекаются или проверяют "зрелость" яблоков - и им все равно что после них продукты кто-то будет есть. Такое наблюдается во многих магазинах с самообслуживанием", - отметил очевидец.

А вот другие комментарии:

"Такие персонажи еще и яйца все щупают. Одну я спросила - что вы там ищете? Ответила мне: не твое дело, гуляй!" - поделилась Марина.

"То есть когда увидели, не захотели брать. А когда не видят такого, берут. А просто задуматься, что мог кто-то их трогать чуть раньше чем вы подошли", - полагает Янис.

"И что, теперь никакие продукты в магазине покупать не будете? А где будете их доставать, круасаны теперь предлагаете собирать на огороде?" - с юмором написал Марис.

"Это и есть уровень культуры общества, в данном случае - нашего населения, так как такие случаи встречаются часто. Конечно, нужно обращаться к руководству торговых сетей и требовать, чтобы были выработаны правила и принимались меры. Простая полемика и возмущение в социальных сетях ничего не даст. Лично я, если увижу подобное, обязательно обращусь к руководству. Если обращений будет много, то что-то сдвинется", - поделилась Инна.

"Такое происходит давно и постоянно. Лучше не брать неупакованный товар, получается. И, полагаю, перчатки не помогут, - кто щупал все продукты руками, так и продолжат, перчатки не наденут", - написала Галина.

"Это не проблема каких-то «чужих» бабушек или дедушек — это наши родители, наши близкие. Они стареют, у кого-то развивается деменция, у кого-то другие ментальные заболевания. У них меняется мировоззрение, сознание, и, как бы печально это ни звучало, это естественный процесс. Но настоящая проблема — в магазине, который экономит на упаковке или на персонале, который мог бы просто выдать ту же булочку в руки покупателю, зная, что на неё никто не дышал. Я также беру самые дальние продукты, бесит иногда", - считает Светлана.

"Этой бабушке я месяца три назад сказала, что так нельзя делать, что после вас даже покупать противно. Она ответила - не покупай! А потом стала кричать. Потом продавец ей то же самое =сказала, что так делать нельзя. Я думаю ей бесполезно говорить. Полагаю, что пирожки надо упаковывать по несколько штук и люди уже сами будут выбирать кому какое количество нужно", - поделилась мыслью Мара.

"Я лично видел, как в Максима дед один ВСКРЫВАЛ ЙОГУРТЫ И ПРОБОВАЛ ПАЛЬЦЕМ!!!потом закрывал и ставил на место. На замечание ответил буквально следующее: - Я же должен знать вкусно или нет. А то оплачу и дома не стану есть?! Вот что с такими делать?" - написал Арвид.

"В детстве все наверное одну жвачку на толпу жевали по очереди, грязными руками на у улице ели и делились с друзьями, никто не умер. Не покупайте не фасованный товар, в любом магазине он может быть пощупан без перчаток. К сожалению, средств от людей, которые это делают нет", - считает Хелена.

"Я работала в одном супермаркете и там была та же история. Был один мужчина, постоянный клиент, приходил с собачкой на руках, гладил ее и тут же трогал все булочки, проверяя их на свежесть или не знаю на что еще", - рассказала Мария.

"Бабушка должна помнить как в советское время перед стеллажами с хлебом лежали нарезанные бумажки что бы трогать и выбирать хлеб. А сейчас есть перчатки, щипцы. Забыла наверное", - предполагает Юрис.

"И не только бабушки всё щупают, видела как в максима мальчик пяти лет запустил ручонки в лоток с чищеными орехами и мама ноль эмоций. С тех пор орехи только в упаковке беру", - написала Валентина.

"Я была не раз свидетелем, как бабули ковырялись в большом количестве коробок с яйцами. На вопрос: "Что вы там ищите?", отвечали: "Покрупнее". На замечания не реагируют", - рассказала Ирина.

"В Maxima X работница магазина сама при мне перещупала выпечку голыми руками. Для чего они так делают", - поделилась Анастасия.

"Ну вообще-то выпечка не должна лежать на открытом прилавке. У нас например, для кондитерских изделий в магазинах стоят стеклянные прилавки и доступ есть только у продавца отдела. Потому что шлепнутых людей много, трогают, лижут пальцы, да просто разговаривают над витриной и плюются. Поэтому виноват магазин", - считает Ольга.

"В супермаркетах можно и собак в продуктовых тележках возить. А насчёт булочек... Поможет только прилавок с продавцом, который сам отпускает товар. Так было раньше, так и должно быть, во избежание проблем" - полагает Маргарита.