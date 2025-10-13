Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Трогала руками все булочки»: в соцсетях в шоке от поведения пенсионерки в супермаркете 2 3402

Наша Латвия
Дата публикации: 13.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Трогала руками все булочки»: в соцсетях в шоке от поведения пенсионерки в супермаркете
ФОТО: LETA

В соцсети Facebook опубликовали историю о том, как пенсионерка трогала все булочки на прилавке своими руками - и у покупателей пропало желание ими полакомиться.

Очевидец пишет: "Сегодня в магазине произошла странная и, честно говоря, неприятная сцена. На прилавке с пирожками пожилая женщина перебирала руками почти все булочки — без перчаток, без щипцов. Брала одну, рассматривала, клала обратно, потом брала другую. На замечания покупателей не реагировала вообще — будто ничего не происходит.

Продавцы вмешались не сразу, и народ просто начал отходить от витрины — покупать уже никто не хотел.

Понимаю, возраст, возможно, привычка, но ведь есть элементарные санитарные нормы и уважение к другим людям. После такого даже аппетит пропадает. Может пора с этим что-то делать?"

В комментариях также поделились наблюдениями, что есть пенсионерки, которые ходят по магазинам и протыкают яблоки своими ногтями. "Вы наверное видели что некоторые яблоки будто бы чем-то пробиты. С небольшими дырками, вокруг которых яблоко потемнело. Так вот, есть пенсионерки которые таким образом развлекаются или проверяют "зрелость" яблоков - и им все равно что после них продукты кто-то будет есть. Такое наблюдается во многих магазинах с самообслуживанием", - отметил очевидец.

А вот другие комментарии:

"Такие персонажи еще и яйца все щупают. Одну я спросила - что вы там ищете? Ответила мне: не твое дело, гуляй!" - поделилась Марина.

"То есть когда увидели, не захотели брать. А когда не видят такого, берут. А просто задуматься, что мог кто-то их трогать чуть раньше чем вы подошли", - полагает Янис.

"И что, теперь никакие продукты в магазине покупать не будете? А где будете их доставать, круасаны теперь предлагаете собирать на огороде?" - с юмором написал Марис.

"Это и есть уровень культуры общества, в данном случае - нашего населения, так как такие случаи встречаются часто. Конечно, нужно обращаться к руководству торговых сетей и требовать, чтобы были выработаны правила и принимались меры. Простая полемика и возмущение в социальных сетях ничего не даст. Лично я, если увижу подобное, обязательно обращусь к руководству. Если обращений будет много, то что-то сдвинется", - поделилась Инна.

"Такое происходит давно и постоянно. Лучше не брать неупакованный товар, получается. И, полагаю, перчатки не помогут, - кто щупал все продукты руками, так и продолжат, перчатки не наденут", - написала Галина.

"Это не проблема каких-то «чужих» бабушек или дедушек — это наши родители, наши близкие. Они стареют, у кого-то развивается деменция, у кого-то другие ментальные заболевания. У них меняется мировоззрение, сознание, и, как бы печально это ни звучало, это естественный процесс. Но настоящая проблема — в магазине, который экономит на упаковке или на персонале, который мог бы просто выдать ту же булочку в руки покупателю, зная, что на неё никто не дышал. Я также беру самые дальние продукты, бесит иногда", - считает Светлана.

"Этой бабушке я месяца три назад сказала, что так нельзя делать, что после вас даже покупать противно. Она ответила - не покупай! А потом стала кричать. Потом продавец ей то же самое =сказала, что так делать нельзя. Я думаю ей бесполезно говорить. Полагаю, что пирожки надо упаковывать по несколько штук и люди уже сами будут выбирать кому какое количество нужно", - поделилась мыслью Мара.

"Я лично видел, как в Максима дед один ВСКРЫВАЛ ЙОГУРТЫ И ПРОБОВАЛ ПАЛЬЦЕМ!!!потом закрывал и ставил на место. На замечание ответил буквально следующее: - Я же должен знать вкусно или нет. А то оплачу и дома не стану есть?! Вот что с такими делать?" - написал Арвид.

"В детстве все наверное одну жвачку на толпу жевали по очереди, грязными руками на у улице ели и делились с друзьями, никто не умер. Не покупайте не фасованный товар, в любом магазине он может быть пощупан без перчаток. К сожалению, средств от людей, которые это делают нет", - считает Хелена.

"Я работала в одном супермаркете и там была та же история. Был один мужчина, постоянный клиент, приходил с собачкой на руках, гладил ее и тут же трогал все булочки, проверяя их на свежесть или не знаю на что еще", - рассказала Мария.

"Бабушка должна помнить как в советское время перед стеллажами с хлебом лежали нарезанные бумажки что бы трогать и выбирать хлеб. А сейчас есть перчатки, щипцы. Забыла наверное", - предполагает Юрис.

"И не только бабушки всё щупают, видела как в максима мальчик пяти лет запустил ручонки в лоток с чищеными орехами и мама ноль эмоций. С тех пор орехи только в упаковке беру", - написала Валентина.

"Я была не раз свидетелем, как бабули ковырялись в большом количестве коробок с яйцами. На вопрос: "Что вы там ищите?", отвечали: "Покрупнее". На замечания не реагируют", - рассказала Ирина.

"В Maxima X работница магазина сама при мне перещупала выпечку голыми руками. Для чего они так делают", - поделилась Анастасия.

"Ну вообще-то выпечка не должна лежать на открытом прилавке. У нас например, для кондитерских изделий в магазинах стоят стеклянные прилавки и доступ есть только у продавца отдела. Потому что шлепнутых людей много, трогают, лижут пальцы, да просто разговаривают над витриной и плюются. Поэтому виноват магазин", - считает Ольга.

"В супермаркетах можно и собак в продуктовых тележках возить. А насчёт булочек... Поможет только прилавок с продавцом, который сам отпускает товар. Так было раньше, так и должно быть, во избежание проблем" - полагает Маргарита.

Читайте нас также:
#здоровое питание #здоровый образ жизни
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
7
0
0
4
2
1

Оставить комментарий

(2)
  • Лк
    Летучий корабль
    13-го октября

    Всегда были неадекватные люди, в последнее время (с началом пандемии) их выросло в разы. Посев на благодатную почву. Да, и ещё осеннее обострение. Сумасшедших прибавилось на порядок.

    29
    1
  • A
    Anim
    13-го октября

    Ну, а мы все пили газировку из одного граненого стакана в аппаратах, и ничего, выжили. Прикиньте, озабоченные чистюли?

    31
    26

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Долги самоуправлений Латвии: Олайне живет на свои, Резекне – в кредит. А Рига?
Изображение к статье: Долги самоуправлений Латвии: Олайне живет на свои, Резекне – в кредит. А Рига? Эксклюзив!
Во вторник в большинстве районов ожидается дождь
Изображение к статье: Во вторник в большинстве районов ожидается дождь
Цена на электроэнергию в Латвии «взлетела» на 48% всего за неделю
Изображение к статье: Цена на электроэнергию в Латвии «взлетела» на 48% всего за неделю
«Где наши деньги?» Сотрудник Swedbank в Латвии годами грабил клиентов - соцсети в шоке
Изображение к статье: «Где наши деньги?» Сотрудник Swedbank в Латвии годами грабил клиентов - соцсети в шоке
Изображение к статье: Минфин ответил на предложение Федерации пенсионеров поощрять найм людей старше 50
Минфин ответил на предложение Федерации пенсионеров поощрять найм людей старше 50 841
Изображение к статье: Погранохрана: на латвийско-российской границе подозрительных групп не замечено
Погранохрана: на латвийско-российской границе подозрительных групп не замечено 77
Изображение к статье: «Посчитай бомжа»! На следующей неделе в Риге будут считать бездомных
«Посчитай бомжа»! На следующей неделе в Риге будут считать бездомных 243
Изображение к статье: Во вторник во многих местах Латвии пройдут дожди
Во вторник во многих местах Латвии пройдут дожди 158

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Юбка-миди и макси — тренд сезона: как носить осенью
Люблю!
Юбка-миди и макси — тренд сезона: как носить осенью 0
Изображение к статье: Почему команда «нельзя» не работает: как действительно воспитывать собаку
Люблю!
Почему команда «нельзя» не работает: как действительно воспитывать собаку 11
Изображение к статье: Из-за возгорания в Вангажи эвакуировались 410 человек
ЧП и криминал
Из-за возгорания в Вангажи эвакуировались 410 человек 36
Изображение к статье: На что обратить внимание при выборе унитаза?
Дом и сад
На что обратить внимание при выборе унитаза? 81
Изображение к статье: Эрдоган может помочь в завершении войны между Россией и Украиной - Трамп
В мире
Эрдоган может помочь в завершении войны между Россией и Украиной - Трамп 80
Изображение к статье: 6 правил размножения роз черенками осенью: садоводам на заметку
Дом и сад
6 правил размножения роз черенками осенью: садоводам на заметку 22
Изображение к статье: Юбка-миди и макси — тренд сезона: как носить осенью
Люблю!
Юбка-миди и макси — тренд сезона: как носить осенью 0
Изображение к статье: Почему команда «нельзя» не работает: как действительно воспитывать собаку
Люблю!
Почему команда «нельзя» не работает: как действительно воспитывать собаку 11
Изображение к статье: Из-за возгорания в Вангажи эвакуировались 410 человек
ЧП и криминал
Из-за возгорания в Вангажи эвакуировались 410 человек 36

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео